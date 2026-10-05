McMary en Sophie Anne Maria winnen vijfde Subli-selectie

Op de vijfde selectiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden, vrijdag 2 oktober in Varsseveld, maakten merries de dienst uit. Bij de vierjarigen reed Judith Ribbels haar thuisgefokte Sophie Anne Maria (For Romance I x Vitalis) met 83,8 punten naar de overwinning. Bij de vijfjarigen was de zege voor Phoebe Peters en multikampioene McMary (McLaren x Ampère), die hun gezamenlijke carrière daarmee in stijl afsloten.

Savannah Pieters Door

Bij de vijfjarigen ging McLaren-dochter McMary op herhaling. De merrie won onder Peters begin dit jaar de finale voor vierjarigen op Jumping Amsterdam en won vorige maand ook de selectiewedstrijd in Heeswijk-Dinther. Twee hengsten werden beloond met dezelfde score van 79,4: Secret USB (v. Secret) en Dante’s Empire (v. Dante Weltino). Uiteindelijk werd de door Marten Luiten voorgestelde Secret USB tweede en Dante’s Empire onder het zadel van Moisés Jover Azuar derde.

Heel veel kwaliteit

Deze leeftijdscategorie werd beoordeeld door Adriaan Hamoen en Willemien Blanken. “McMary is echt een paard met heel veel kwaliteit en gruwelijk veel potentie. Ze had wat spanning, maar Phoebe loste het zo fijn op. Heel fijn en sympathiek voorgesteld, Phoebe rijdt ook heel fijn, elke keer naar de hand toe”, vertelt Hamoen.

“Ook Secret USB van Marten is een heel kwaliteitsvol paard met potentie. Hij was iets druk en kwam wat achter de loodlijn, maar Marten loste het heel correct op. Dante’s Empire heeft heel veel kwaliteit, hij had somsm wat spanning maar ook een beetje door de omgeving. Daar moet je soms een beetje doorheen kijken als jury. De hengst heeft goede gangen en de wijze van rijden van Moisés is hartstikke fijn. Wat dat betreft hebben we echt kunnen genieten. Dit zijn ruiters die weten waar ze mee bezig zijn.”

Peters: ‘Meest bijzondere tijd’

Door de verkoop van Reesink Horses in Eibergen reed Phoebe Peters McMary voor het laatst de ring binnen. “Ik heb de meest bijzondere tijd met deze merrie mogen meemaken. We begonnen toen ze net zadelmak was en eindigden met een vijfde plaats op de Wereldkampioenschappen. Daar tussenin hebben we samen ontzettend veel bereikt. Maar bovenal was het een onvergetelijke ervaring om met een merrie als Mary te mogen werken, haar vertrouwen te mogen winnen en de band op te bouwen die we inmiddels hebben. [……] Sommige paarden laten een extra bijzondere indruk achter in je leven. Het spreekt dan ook voor zich dat ik deze superster ontzettend zal missen”, aldus de amazone op social media.

Vijfjarigen Subli Cup Varssevelf 2026. Foto: Foto4U

Vierjarigen

De vierjarigen werden beoordeeld door Ineke Jansen en Harro Goudsmid. Zij gaven de hoogste punten aan de door Judith Ribbels voorgestelde For Romance I-dochter Sophie Anne Maria (83,8). Met 83 werd de merrie Sarai Verdoni (v. Kjento) tweede. Derde (81,6) werd de Westfaalse kampioenshengst Vuelta (v. Vitalis) onder het zadel van Dinja van Liere.

Merries winnen van de hengsten

“We hebben echt paarden met kwaliteit gezien die voor een vierjarige al goed in balans lopen”, vertelt Ineke Jansen. “Sophie Anne Maria beweegt ontzettend fijn met een super stap, een gedragen draf en een sterke galop. Ze werd door Judith heel netjes voorgesteld, echt genieten.”

“Sarai Verdoni is ook een heel fijne merrie met heel veel ritme en takt, en ook ontzettend fijn voorgesteld. De merries wonnen het van de hengsten, het hengst zijn zit ze soms iets in de weg. Maar Dinja stuurde Vuelta er hartstikke netjes doorheen, het is een stoer paard en hij heeft zeker potentie. Je zag een klein stukje spanning, er zijn toch merries in de buurt en bij een vierjarige speelt ook mee hoe vaak ze van huis zijn geweest.”

Bron: Horses.nl/Persbericht