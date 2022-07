Mister Maserati en Nick Wimphof bovenaan Subli Competitie Wapenveld

Afgelopen zaterdag liep de KWPN-goedgekeurde hengst Mister Maserati (Toto Jr. x Jazz) onder het zadel van Diederik van Silfhout met 82,80% naar de overwinning op de Subli Competitie in Wapenveld. Bij de vierjarigen was het KWPN-hengst Nick Wimphof (Just Wimphof x Bordeaux) die met Wendy Kuiken naar de zege liep.

Nick Wimphof verdiende 82,80% en verwees New Star met Laura Spronk naar de tweede plaats. De Everdale-zoon kreeg 79,60%. Kim Koolen met Night Shadow (v. Guardian S) en Judith Ribbels met Nanny Mc Phee (v. Vitalis) werden gedeeld derde met 77,60%.

Duidelijke winnaar

“Bij de vierjarigen sprong Nick Wimphof onder het zadel van Wendy Kuiken er voor ons echt uit. Echt een mooi en los door het lijf bewegend paard in alle drie de gangen. Heel fijn om naar te kijken. Dat zie je ook terug in de hoge punten 82,80. Maar ook van de nummer twee New Star van Laura Pronk hebben we genoten. Dit paard heeft ontzettend veel power en beweegt heel sterk en krachtig. Door al die kracht ontstond alleen soms net iets teveel druk en we zien graag net wat meer losgelatenheid”, vertelt Kristel Duren-Bodewes, die samen met Cor Jager de rubriek jureerde.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen werd de één na hoogste score van 81,80% door Amber Hage en Mercurius ACM (v. Dream Boy). Kim Alting en Madison Ave eindigden met 73,80% op de derde plaats. “Diederik is uiteraard een zeer ervaren ruiter die zijn paard ook op een nette correcte manier wist voor te stellen. Maar de verschillen met de nummer twee Amber Hage waren wel zeer klein. Beide combinaties waren zeker aan elkaar gewaagd en hadden allebei fijne paarden met veel potentie voor de toekomst. Mercurius van Amber ging heel mooi los door het lijf door de baan met veel afdruk en ruimte en mooi van achteren naar voren gereden. Hij toonde alleen net iets minder krachtig dan Mister Maserati van Diederik wat net het verschil maakte. Maar van beide paarden gaan zeker nog vaker horen”, besluit Duren-Bodewes.

