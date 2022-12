Monique Peutz en Adriaan Hamoen in jurypanel WK Jonge Dressuurpaarden

Eerder maakte de FEI al de ground jury voor de wereldbekerfinale en het EK in Riesenbeck bekend en ook de juryleden voor het WK Jonge Dressuurpaarden zijn nu benoemd. In het panel voor het WK Jonge Dressuurpaarden, van 3 tot en met 6 augustus in Ermelo, zitten onder meer Adriaan Hamoen en Monique Peutz.

Het WK Jonge Dressuurpaarden wordt verreden in drie leeftijdscategorieën. Voorzitter van het jurypanel bij de vijfjarigen is Susanne Baarup (DEN). Bij de zesjarigen is dit Adriaan Hamoen (NED) en bij de zevenjarigen Henning Lehrmann (GER). Verder bestaat het jurypanel uit Ulrike Nivelle (GER), Maria Colliander (FIN), Monique Peutz (NED).

Bron: Eurodressage