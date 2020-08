Morricone levert weer een kampioen

Op de DSP-kampioenschappen in Darmstadt leverde Morricone twee weken geleden de kampioen bij de driejarige hengsten, op de Westfaalse kampioenschappen deed hij dat weer en ook op de Baden-Württembergse kampioenschappen in Donzdorf was het raak: Montgomery (mv. Foundation) kreeg de sjerp omgehangen in het kampioenschap voor drie- en vierjarige hengsten.

Onder Nicola Haug won de hengst met een 8,8 gemiddeld en daarmee versloeg hij de Topas-zoon Thapelo.

Bij de driejarige merries en ruinen was de zege voor Fit for Dance (v. For Dance) met een 8,2 gemiddeld en bij de vierjarige merries en ruinen won EMH Rock’ n Rose (v. Rock My Soul) met een 8,1 gemiddeld.

