Nacho B wint VWF dressuur Prinsenstad

De grootramige luxe hengst Nacho B (Indian Rock x Easy Game) onder amazone Cynthia Eggenkamp won op de Prinsenstad de felbegeerde Kalfsbeek Dressuurbokaal. In een uiterst spannende strijd binnen een kopgroep van drie die in kwaliteit dicht bij elkaar lag won de 1.82cm hoge zoon van Indian Rock deze aanlegtest voor 3-jarige dressuurpaarden bij het VWF dressuur.

Juryleden Frenk Jespers en Marijn van Dijk, die de donkerbruine hengst in eigendom van Ad Valk 168,4 punten gaven, roemden zijn beweging en souplesse. ”Het is de meest sensibele van de drie maar hij geeft mij een heel goed gevoel”, aldus testrijder Marijn van Dijk.

9,5 voor de draf en elasticiteit van Nacho B

De door Rene Franssen gefokte hengst is een paard die beweegt met heel veel zelfhouding en veel techniek. Voor de draf en elasticiteit kreeg de Indian Rock-nakomeling een 9,5. Volgens amazone Cynthia Eggenkamp is het een super werkwillig paard, die ondanks zijn grootte, alles met gemak doet. Uit de moederlijn komen diverse Grand Prix paarden.

Tweede plaats voor Nashville (Indian Rock x Ampère)

De jury die over alle drie de paarden erg enthousiast was, plaatste op de tweede plaats eveneens een zoon van Indian Rock. De kleinzoon van Ampère Nashville die werd voorgesteld door Robbin Kleermans werd door de jury als heel volwassen bestempeld. De 3-jarige hengst is gefokt en in eigendom van E.T. Ten Bosch, die tevens ook de fokkers zijn van de winnaar van het VWF dressuur 2017, de KWPN-hengst Jovian (v. Apache). Nashville komt bovendien uit dezelfde moederlijn als Jovian.

Nabuco van het Goorhof (Secret x Don Juan de Hus) in top 3

De derde plaats was voor de vos ruin Nabuco van het Goorhof (Secret x Don Juan de Hus) onder het zadel bij Theo Hanzon. ‘Een heel stabiel paard’, zo sprak Van Dijk vol lof over deze fraaie ruin. Nabuco is gefokt door stoeterij Goorhof in Retie Belgie en gedeeltelijk in eigendom van Theo Hanzon. De MM Helena van het Goorhof (v. Gribaldi) is door Theo Hanzon in de Grand Prix uitgebracht.

Showblokken van KWPN-hengsten Foundation, Nachtwacht in ’t Veld en Blue Diamond’s Nintendo DS

De Fokvereniging VWF ZH West organiseerde in samenwerking met de familie Duijndam het VWF-dressuur Manege de Prinsenstad Delft. Een begrip binnen de fokkerij en de opleiding van jonge rijpaarden. In een bomvol huis getooid in herfstdecor op de Prinsenstad verschenen bijna 80 driejarige dressuurpaarden in de piste. Een volwaardig programma met mooie showblokken van Kirsten Brouwer met de talentvolle goedgekeurde KWPN hengst Foundation (United x Jazz), die Grand Prix loopt en de jonge aangewezen KWPN hengsten Nachtwacht in ’t Veld (Incognito x Everdale) van fokker en eigenaar fam.v.d. Bighelaar en Joop van Uytert en Blue Diamond’s Nintendo DS (Just Wimphof x Negro) van fokker en eigenaar Daan Staller.

Bron: VWF Fokvereniging