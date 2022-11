Nalegro en Ohjee winnen KWPN Young Talents 2022

In Oosteind stond gisteren de KWPN Young Talents 2022 op het programma, waarbij Jorinde Verwimp bij het overrijden in beide leeftijdscategorieën een 9,5 gaf aan de winnaar. Bij de driejarigen was dat Ohjee (v. Glock's Toto jr), die werd gereden door Shelina Terlouw en bij de vierjarigen won Nalegro (v. Painted Black), die werd gereden door Charlotte Fry.

Ohjee kreeg in het eerste onderdeel 81 punten van de jury en met de punten van het overrijden daarbij opgeteld kwam het totaal uit op 176 punten. Daarmee verwees hij Oreo, eveneens een zoon van Glock’s Toto jr, die werd gereden door Crystal van Vliet en die na het eerste onderdeel nog op de eerste plek stond, naar de tweede plaats. Het totaal van Oreo kwam met een 9 van Verwimp uit op 172 punten. De top drie werd compleet gemaakt door Othello (v. Just Wimphof), die werd gereden door Tatum Nugteren.

Vierjarigen

Bij de vierjarigen had Charlotte Fry zowel de winnaar als de nummer twee onder het zadel. Nalegro stond zowel bij de jury als bij Verwimp op de eerste plaats en kwam in totaal uit op 184 punten. Everdale-dochter Nova-Liz kreeg van de jury 87 punten en met de 9, die ze van Verwimp kreeg kwam het totaal uit op 177 punten. Phoebe Peters en Everest (v. Especial) maakten het podium compleet met in totaal 171 punten en daarmee bezetten de beide stalamazones van Van Olst de complete top drie.

Uitslag driejarigen

Uitslag vierjarigen

Bron: Horses.nl