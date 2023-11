Nashville, Oliver R en Papaya winnen EquiSport Cup

Op de Equisport Cup voor jonge dressuurpaarden afgelopen weekend in Velddriel leverde Just Wimphof zowel bij de vier- als bij de driejarigen de winnaar. Oliver R Tambo SV (Just Wimphof x Spielberg), gereden door Mercedes Verweij, was de beste vierjarige. De door Jordy Andeweg voorgestelde Papaya (Just Wimphof x Desperado) won bij de driejarigen. Bij de vijfjarigen liep Nashville (Indian Rock x Ampère) met Saskia Poel naar de hoogste score.

De vijfjarigen mochten het spits afbijten met als uitblinker Indian Rock-nakomeling Nashville. Dit was volgens juryleden Wim Versteeg en Gerdine Maree het meest complete paard met een mooie correcte zelfhouding in alle gangen. De jury gaf een compliment aan de amazone Saskia Poel voor de natuurlijke manier van voorstellen. Of zoals Gerdine Maree het verwoordde: “The winner takes it all.”

Tweede in deze groep werd de door Mellanie Robin voorgestelde Nespresso (James Bond x Negro). Volgens de jury een paard met veel houding en een goede galop met kracht en afdruk.

Vierjarigen

De hoogste plaats bij de vierjarigen was voor Just Wimphof-zoon Oliver R Tambo SV met Mercedes Verweij. “Een plezier om naar deze combinatie te kijken waarin de stap uitblonk en gewaardeerd werd met een negen. Het was een compleet totaalbeeld”, aldus de juryleden.

De tweede plek was voor de door Demi van Hoewijk voorgestelde Oreo (Indian Rock x Ferro). “Een paard met een mooie houding en een mooie beentechniek in draf en galop.” Deze combinatie kreeg van de jury voor gedragenheid en souplesse een 8.5. De top drie werd compleet gemaakt door Odessa (Hermès x Obelisk) met Marlou de Ruyter. “Dit is een charmante merrie met een mooi voorbeen en die met name opviel door de bewegingstechniek.”

Driejarigen

Bij de driejarigen bleef het lang spannend en zat het venijn in de staart. Uiteindelijk ging de door Jordy Andeweg voorgestelde Just Wimphof-dochter Papaya er met de winst vandoor. Deze leeftijdscategorie werd beoordeeld door Bart Bax en Joyce Lennaerts. “Deze merrie heeft een hele goede instelling, veel balans, veel lichaamsgebruik en werd op een natuurlijk manier voorgesteld. Verder heeft ze veel souplesse in stap, een goed beentechniek in de draf en veel souplesse en balans in galop.”

De tweede plaats was voor Palladium Pardona (Millenium x De Niro) met Nicole van Miltenburg. “Een elegante chique merrie en met veel harmonie voorgesteld. Ze draafde lichtvoetig met veel tritt, veel souplesse en galoppeerde mooi bergop met een goede sprong en ruimte.”

Derde werd de door Gerrel Vink gereden Lambourghini U.S. (Lord Europe x Sir Donnerhall ). “Deze hengst heeft veel houding, stapt zuiver en actief, was goed gesloten in draf met veel voorbeentechniek en sprong in galop met de schoft omhoog. Om hoger te eindigen had hij echter een fractie stiller moeten zijn in de aanleuning”, aldus de jury.

Uitslag