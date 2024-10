Nederlandse combinaties in de prijzen in jonge paardenproeven Troisdorf

De FEI-finalerubrieken voor vijf- en zesjarige paarden op CDI Troisdorf waren Oranje feestjes. Bij de vijfjarigen won Lara van Nek met de door haar moeder Willeke Bos gefokte KWPN-hengst Obsession Taonga (Vitalis x All At Once) met 84,2%. Dana van Lierop volgde op de tweede plaats met Enrique (v. Eclectisch) met 77,4%.