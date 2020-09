Nederlandse paarden vooraan in Spaans jonge paarden kampioenschap

Op de Spaanse Kampioenschappen voor jonge paarden stonden een aantal Nederlandse paarden afgelopen weekend vooraan. Bij de vierjarigen won Let it Go T (v. Tiesto VDL) van G. Talsma en werd Lance (v. Eye Catcher) tweede. Kalisto (v. Expression) werd derde bij de vijfjarigen.

De door G. Talsma gefokte Let it Go T (Tiesto VDL x Spielberg) won bij de vierjarigen met 82,4% in de finale. De door familie Hekkert gefokte Gelderse Lance (Eye Catcher x Upperville) werd tweede met 81,2% in de finale.

Bij de vijfjarigen kwam de KWPN-aangewezen hengst Kalisto (Expression x San Amour, fokker G.H. van Zanten) van de Spaanse profvoetballer Raúl García op de derde plaats terecht met 78,2% in de finale.

Bron: Horses.nl