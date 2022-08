Nederlandse selectie WK Jonge Dressuurpaarden bekend

De selectiecommissie voor het WK Jonge Dressuurpaarden heeft haar selectie afgerond en de Nederlandse afvaardiging bekend gemaakt. In de vijf-, zes- en zevenjarige rubriek mogen ieder zes paarden zich meten met het mondiale neusje van de zalm. Het WK wordt van 8 tot en met 11 september verreden op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

De selectiecommissie bestaande uit Floor Dröge, Veronique Roerink en Johan Hamminga had eerder dit jaar een uitgebreid traject opgezet waarin niet alleen de selectie centraal stond, maar juist ook de training en voorbereiding richting het WK. Johan Hamminga vertelt hierover: “We hebben de selectieprocedure voor iedereen zo optimaal mogelijk proberen te maken. Een belangrijke richtlijn voor ons was dat de paarden voorgesteld dienen te worden op een harmonieuze en ongedwongen wijze zodat de natuurlijke aanleg naar voren komt.” Op de vraag of de selectiecommissie met vertrouwen het WK tegemoet gaat, antwoordt Johan Hamminga: “Absoluut! Wij zijn heel blij met deze selectie! Natuurlijk weet je nooit waar het buitenland mee komt, maar wij kijken met heel veel verwachting uit naar het WK.”

KWPN-hengsten en Pavo Cup-toppers

In het overzicht van afgevaardigde combinaties herkennen we meerdere bekende gezichten, van KWPN-hengsten tot Pavo Cup-toppers die afgelopen weekend nog hun beste beentje voorzette. Bij de vijfjarigen zijn dat onder meer de goedgekeurde hengsten Mauro Turfhorst (v. Zonik) en Maddox Mart (v. Hennessy), terwijl we ook de reservekampioen van de Pavo Cup 2022 Montrachet (v. Glock’s Toto Jr.) op de lijst zien staan. Hexagon’s Gorgeous Black Art (v. Glock’s Toto Jr.) werd afgelopen zaterdag aangewezen voor het verrichting onderzoek naar aanleiding van zijn optreden in de Pavo Cup en krijgt met deze selectie tweemaal goed nieuws in één week.

Kampioenen

Bij de zesjarige paarden zien we twee goedgekeurde hengsten, namelijk Las Vegas (v. Ferdaux) en Lennox U.S. (v. Grand Galaxy Win). Kirsten Brouwer bemachtigde vorig jaar het brons met haar Lightning Star (v. Ferguson) en toonde zaterdag middels de winst in de Pavo Cup in vorm te zijn. Curro Benitez Sanchez stuurde Lord Platinum (v. Ferguson) afgelopen weekend naar de reservetitel in datzelfde kampioenschap en mag zich ook opmaken voor het WK in Ermelo. In de oudste leeftijdsklasse, die voor paarden geboren in 2015, mag Bart Veeze zijn goedgekeurde Kyton (v. Ferguson) zadelen. Charlotte Fry zal met KWPN-hengst Kjento (v. Negro) hun wereldtitel van vorig jaar proberen te prolongeren. De Pavo Cup-winnares van vorig jaar, Kadiene (v. Zhivago) gereden door Svenja Grimm, is ook opgenomen in de selectie.

Topleveranciers

De goedgekeurde hengst Ferguson doet opvallend goede zaken in deze WK-selectie. Vier van zijn nazaten mogen zijn eer gaan verdedigen op het wereldkampioenschap. Hij wordt gevolgd door Glock’s Toto Jr. met drie nakomelingen in de selectie. De recent in Herning tot wereldkampioen Grand Prix Special gekroonde Glamourdale heeft één zoon in de definitieve selectie en één op de reservelijst.

Vijfjarigen

Mission (v. Eye Catcher) met Femke de Laat

Mauro Turfhorst (v. Zonik) met Dinja van Liere

Hexagon’s Gorgeous Black Art (v. Glock’s Toto Jr.) met Beni Pachl

My Precious (v. Ferguson) met Kirsten Brouwer

Maddox Mart (v. Hennessy) met Jessica Thomas

Montrachet (v. Glock’s Toto Jr.) met Saskia van Es

1e reserve Mercurius ACM (v. Dream Boy) met Amber Hage

2e reserve Blue Hors Monte Carlo TC (v. Dream Boy) met Nanna Merrald

Zesjarigen

Lennox U.S. (v. Grand Galaxy Win) met Jill Bogers

Las Vegas (v. Ferdaux) met Emmelie Scholtens

Luqiedo (v. Aqiedo) met Adelinde Cornelissen

Lightning Star (v. Ferguson) met Kirsten Brouwer

Lord Platinum (v. Ferguon) met Curro Benitez Sanchez

Hexagon’s Luxuriouzz (v. Johnson) met Beni Pachl

1e reserve Lennoxwaard (v. El Capone) met Kirsten Brouwer

2e reserve Labarron (v. For Romance) met Dinja van Liere

Zevenjarigen

Kuvasz RS2 (v. Glamourdale) met Marieke van der Putten

Kyton (v. Ferguson) met Bart Veeze

Koko JR de la Fazenda (v. Glock’s Toto Jr.) met Thalia Rockx

Kjento (v. Negro) met Charlotte Fry

Kavira (v. Franklin) met Sofie Lexner

Kadiene (v. Zhivago) met Svenja Grimm

1e reserve Kenzo (v. Glamourdale) met Diederik van Silfhout

2e reserve Kind Pleasure (v. Governor) met Femke de Laat

Bron: KWPN