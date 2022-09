Nero en Mister Maserati scoren in Subli Competitie Tolbert

Afgelopen weekend werd er in Tolbert een selectiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden verreden. Bart Veeze was met Nero (Ferguson x Totilas) de onbetwiste winnaar bij de vierjarigen, bij de vijfjarigen stuurde Diederik van Silfhout de KWPN-goedgekeurde hengst Galleria's Mister Maserati (Toto Jr. x Jazz) naar de overwinning.

Bij de vierjarigen scoorden Veeze en Nero 88,40%. “Nero liep mooi ontspannen en los door het lijf. Het was eigenlijk onze beste proef in de Subli Competitie tot nu toe dus daar ben ik heel blij mee. Hij kan abnormaal goed stappen en daar kregen we ook een negen voor, net als voor de draf. Hij is altijd heel relaxt en loopt makkelijk door de proeven heen, dat is echt zijn kracht. Deze week doen we ook mee aan een rubriek voor vierjarigen op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo, dus deze wedstrijd in Tolbert was voor ons een soort testwedstrijd. We wilden nog even wat laatste dingen uitproberen en dat pakte heel goed uit. Daar werken we nu naartoe en hopen dan in december natuurlijk ook deel te nemen aan de halve finale van de Subli Competitie”, aldus Veeze.

‘Fantastisch bewegend paard’

In de grote rubriek vijfjarigen liep KWPN-hengst Mister Maserati naar 85,80%. ““We hebben in deze rubriek veel talentvolle paarden gezien met veel potentie voor de toekomst. Het paard van Diederik sprong er voor ons bovenuit. Mister Maserati is een fantastisch bewegend paard met veel vermogen tot sluiten. Hij werd zeer vriendelijk voorgesteld door Diederik en liet veel souplesse zien. Het was tevens het paard met de meeste verzameling. Heel fijn om naar te kijken”, vertelt Piet Groen, die samen met Patrick Berends deze rubriek jureerde.

Podium winnaars Subli Cup vijfjarigen Tolbert.

Minte Lena voor Messy D

Op de tweede plaats bij de vijfjarigen eindigde Vai Bruntink met Minte Lena (Wynton x Don Tango B). “Minte Lena is een zeer goed bewegend paard met een mooie aanleuning. Had evengoed een goede stap, maar wel net iets minder. Was ook net iets minder verzameld en minder krachtig, dus dat maakte eigenlijk het verschil. Dan hebben we nog de nummer drie Fleur Prinsen met Messy D (Dream Boy x Johnson). Ook een heel fijn paard met een mooi silhouet en een mooie hoofd-halshouding. Drie goede gangen en veel vermogen tot schakelen met veel balans. Maar deze combinatie kon net niet op tegen de paarden op van Vai en Diederik.”

Bron: Persbericht