Newport en Orange winnen Subli Competitie Aerdenhout

Op de Subli Competitie in Aerdenhout werden de KWPN-goedgekeurde hengst Newport (Toto Jr. x Jazz) met amazone Febe van Zwambagt en Orange (Blue Hors Kingston x Chinook) met amazone Julie Faiazza als winnaars gehuldigd. Faiazza had ook de nummer twee bij de vijfjarigen onder het zadel, deze Nalien (Indian Rock x Krack C) liep naar een score van 78,8%.

Bij de vierjarigen stuurde Faiazza de merrie Orange met 81,6% naar de overwinning. “Haar paard was supermooi in balans, zonder oneffenheden. Orange liep met een hele fijne aanleuning en was krachtig in beweging”, vertelt jurylid Dirk de Haas. Margriet Simonse en Olivia eindigden met 80,8% op de tweede plaats. “Haar paard was ook uiterst in balans. Bij de top drie waren we sowieso erg te spreken onder de balans.” De top drie werd compleet gemaakt door Mercedes Verwij en Oliver R Tambo SV (Just Wimphof x Spielberg). “Dit paard viel positief op bij de galop en behaalde hiermee het hoogste cijfer. Hij kon heel makkelijk schakelen in de verruiming.”

Wederom Newport

Bij de vijfjarigen was het net als in Boxtel Newport die aan kop werd geplaatst. Hij scoorde 85,8%. “Newport is een geweldig paard. De aanleuning zag er heel vanzelfsprekend uit.” Over de nummer twee, Nalien, vertelt Dirk de Haas: “Nalien werd mooi in balans voorgesteld door Julie. Bovendien had dit duo hoger kunnen scoren. Ze was de keertwending vergeten tijdens haar proef, daardoor moesten we helaas 1 strafpunt geven.”

Bron: Persbericht