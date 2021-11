Nova Rieta Texel en Mistique winnen N.H. Cup dressuur

Afgelopen zaterdag werd in Barsingerhorn de KWPN Noord-Holland Cup voor drie- en vierjarigen verreden. Bij de driejarige dressuurpaarden werd de door Eva van der Linde voorgestelde Nova Rieta Texel (Henkie x Sorento) gehuldigd als winnaar. Bij de vierjarigen ging die eer naar Mistique (Ferdinand x Ampère), gereden door Ines Veldboer.

In de rubriek voor driejarigen eindigde Nadette (Dream Boy x Charmeur), gereden door Robbin Broekman, als tweede. De top drie werd compleet gemaakt door Noah (Hennessy x United) met amazone Lieke Knook.

Compleet paard

“De krachtige Nova Rieta Texel werd vakkundig voorgesteld. Een compleet paard wat met veel afdruk draaft, galoppeert en mooi bergopwaarts blijft in de overgangen”, aldus het commentaar van de jury. “De bijzonder elegante, hoogbenige Nadette excelleert in draf, met een expressief voorbeen gebruik, waarin ze mooi kan schakelen. De stille aanleuning gedurende de proef is opvallend. De als derde geplaatste Noah is een zeer sympathiek evenwichtig paard, die met souplesse en een mooie balans een goede verrichting toont.”

Debbehoeve bezet top 3

Bij de vierjarigen reed Marije van Tuijl Mission v/d Debbehoeve (Glamourdale x Sir Donnerhall) naar de tweede plaats. Maximus v/d Debbehoeve (Zonik x Don Tango B) liep onder Megan van der Molen naar de derde plaats. Daarmee werd de volledige top drie bezet door paarden van De Debbehoeve.

Goede kwaliteit

“Bij de vierjarigen was de kopgroep van goede kwaliteit. De als eerste geplaatste Mistique is een zeer elegant, hoogbenig paard met een opwaartse romprichting. In alle gangen kan zij overtuigen, waarbij de galop de uitschieter is”, aldus de jury. “Tussen de nummer 1 en 2 was het verschil minimaal. De souplesse van Mission van de Debbehoeve was opvallend, waarbij het schakelen in draf een opvallende kwaliteit is van deze mooie merrie. Ook de nummer drie van het klassement, Maximus van de Debbehoeve, is een blikvanger. Met veel kracht en afdruk in alle gangen was de rechtgerichtheid opvallend.”

Uitslag

Bron: Horses.nl/KWPN