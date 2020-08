Nürnberger-Burg kwalificatie voor Freese en Totilas-zoon Top Gear 3

Nadat ze gisteren ook al de inloopproef wonnen, was vandaag de kwalificatie en dus het finaleticket voor de Nürnberger Burg-Pokal waren voor Isabel Freese en Top Gear 3 (v. Totilas). Het duo reed naar 77,317% en werd door vier van de vijf juryleden op 1 gezet. Emma Kanerva uit Finland werd met Mist of Titanium (v. Millenium) tweede met 78,415%.

Freese kreeg met name goede cijfers voor de middengalop en de uitgestrekte galop. Ook de wissels (om de vier en om de drie) konden de juryleden bekoren.

KWPN’er Hugo derde

De derde plaats was voor Marcus Hermes en Hugo FH (v. Spielberg) die gisteren nog tweede werd. Met zijn KWPN’er reed de Duitser naar 74,683%.

De Nürnberger Burg-Pokal wordt uitgeschreven voor zeven- tot negenjarige dressuurpaarden en kent twaalf kwalificaties door heel Duitsland. De finale wordt dit jaar in december in Frankfurt verreden. De volgende kwalificatie is eind augustus in Donaueschingen.

Uitslag

Bron: Horses.nl