Nürnberger Burg Pokal-kwalificatie Balve voor Dante’s Pearl, WK-zilveren Vitalos Frh tweede

Naast het Duitse kampioenschap wordt er in Balve ook een kwalificatiewedstrijd voor de Nürnberger Burg Pokal van 2024 verreden. De overwinning in de finale-kwalificatie voor jonge Lichtetourpaarden was met 75.268% voor Charlott-Maria Schürmann en PSI-topper Dante’s Pearl (v. Dante Weltino OLD). De zwarte merrie werd in 2020 voor 335.000 euro geveild en werd eerder dit seizoen al tweede in de kwalificatiewedstrijd voor Hagen. Morgen staat de kwalificatie die meetelt voor de finale van de Nürnberger Burg Pokal op het programma.

Het was geen unanieme overwinning want drie van de vijf juryleden zette nummer twee Leonie Richter met Vitalos Frh (v. Vitalis) boven Schürmann (waarbij een jurylid dezelfde punten gaf). De zilveren wereldkampioen bij de zesjarigen kwam vandaag uit op 75.195%. Thomas Wagner volgde met Escolar’s Emil (v. Escolar) op plaats drie. Een groot puntenverschil want de combinatie scoorde 72.610%. Voor kwalificatie voor de finale lijkt het daarmee te gaan tussen PSI-topper Dante’s Pearl of de zilveren Vitalos Frh maar er kan morgen nog van alles gebeuren.

Uitslag

Bron: Horses.nl