Nürnberger Burg-ticket voor zevenjarige De Niro zoon

De Zwitserse amazone Jasmine Sanche-Burger reed in het Duitse Kronberg de zevenjarige Deep Purple 13 (v. De Niro) naar de finale van de Nürnberger Burg Pokal. Met dik 74% lieten ze de concurrentie achter zich. Op de tweede plaats eindigde Yara Reichert met haar bij Helgstrand aangeschafte WK-paard en Duits jonge paardenkampioen Valverde NRW (v. Vitalis). Zij scoorden dik 72,5% voor hun proef. Derde was Lukas Fischer met Querida Mia 2 (v. Quotenkoenig), die op 71,634% uitkwam.

Deep Purple viel op vanwege zijn vermogen om te sluiten en zijn werkwilligheid. Sanche-Burger heeft de zwarte hengst ook opgeleid, hij is gefokt op de Schafhof in Kronberg waar het concours plaatsvond. De combinatie mag nu naar de finale van de prestigieuze jonge-paarden wedstrijd op Lichte Tourniveau in december in Frankfurt.

GPS voor Faustus

In Kronberg werd ook nog een Grand Prix Spécial verreden. Die ging naar Dorothee Schneider en Faustus 94 (v. Falsterbo II). Het duo scoorde 75,5 %, genoeg voor een ruime winst. Tweede werd Carina Scholz met Tarantino 5 (v. Toronto).

Uitslag Nürnberger Burg kwalificatie

Uitslag GPS

Bron: Horses.nl / St-Georg