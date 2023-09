Oliver R Tambo SV en Nordic Blue Hors winnen Subli Competitie Tolbert

Afgelopen zondag was er veel deelname bij Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden in Tolbert. Bij de vierjarigen werd de spannende strijd beslist door Oliver R Tambo SV (Just Wimphof x Spielberg) die onder Mercedes Verweij naar 84,4 punten liep. De rubriek voor vijfjarigen werd overtuigend gewonnen door Nordic Blue Hors (Totilas x Jazz). Deze KWPN-hengst liep met Danielle Heijkoop naar 81,6 punten.

De rubriek voor vierjarigen telde maar liefst 26 deelnemers. De ruiters werden beoordeeld door de juryleden Dirk de Haas en Hendrik van Esch die onder de indruk waren van de kop van het klassement. Jurylid Dirk de Haas vertelt: “We waren aangenaam verrast door de getoonde proeven en hebben veel goede kwaliteitsvolle paarden in de ring gezien. Zeker van de top zes hebben we enorm genoten en deze dan ook beloond met hoge punten. Maar de nummers één Mercedes Verweij met Oliver R Tambo SV en twee Marije de Lange met Ohjay staken er echt met kop en schouders boven uit. Het verschil tussen beide paarden was zeer klein. Ze werden allebei keurig voorgesteld door hun amazones.”

Vergeten onderdeel

“De score van 84,4 voor Oliver R Tambo SV van Mercedes had zelfs nog hoger kunnen zijn omdat ze het onderdeel hals strekken in de proef was vergeten te laten zien. Haar paard werd echter zeer mooi gesloten voorgesteld voor een vierjarige en toonde een fijn harmonieus beeld, waardoor haar voorsprong op Marije net groot genoeg was om toch de rubriek te winnen. Maar beide paarden beschikken over veel kwaliteit met potentie voor de toekomst.” Voor de door Jos Hogendoorn voorgestelde Obama DVB (v. Totilas) waren er 81 punten en daarmee de derde plaats.

Mooie voorbereiding

Jurylid Dirk de Haas vervolgt: “De rijbaan waarin de deelnemers de proef moesten rijden, bleek voor sommige paarden zeer spannend. Je kon merken dat zij nog niet aan zo’n entourage gewend waren. Met het oog op de halve finale en finale was deze wedstrijd dan ook een mooie voorbereiding.”

Logische lijnen

“Verder waren er verschillende combinaties die naar onze mening hun proef niet zo logisch hadden ingedeeld. Als juryleden zouden we graag aan deelnemers willen meegeven dat ze nadenken over logische lijnen van de oefeningen in de proef. Maak het vooral niet te moeilijk voor je vierjarige paard. Door te moeilijke lijnen te rijden is een foutje in de aanleuning of de tact snel gemaakt en dat is zonde en eigenlijk ook niet nodig”, vervolgt De Haas. “Dus maak het je paard en jezelf niet te moeilijk en kies voor eenvoudige en logische lijnen die je netjes en correct kunt uitvoeren.”

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen reden 17 combinaties mee. Deze werden beoordeeld door juryleden Jacques van der Harst en Paula Osterholt. De hoogste score in deze rubriek was voor Danielle Heijkoop met de hengst Nordic Blue Hors die met 81,6 punten overtuigend de winst pakte. De tweede plaats ging naar Judith Ribbels met haar merrie Nanny Mc Phee (v. Vitalis) met 77,4 punten. Het podium werd aangevuld door Christel Heuseveldt met No Secret (v. Secret) op de derde plaats met 74,6 punten.

Podium vijfjarigen Subli Competitie Tolbert



Bron: Persbericht