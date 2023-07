Oxxi Lena en Newport winnen Subli Cup Boxtel

Op de Subli Cup-wedstrijd in Boxtel stuurde Febe van Zwambagt de KWPN-goedgekeurde hengst Newport (Toto Jr. x Jazz) naar de hoogste score van de dag. Met 88,24% verwees ze Femke de Laat met de eveneens KWPN-goedgekeurde hengst Network (Just Wimphof x Negro) naar de tweede plaats. Annemijn Boogaard won met Oxxi Lena (Secret x Don Tango B) de rubriek voor vierjarigen.

Femke de Laat reed Network eind mei op de eerste Subli Cup-wedstrijd in Delft de ring binnen en moest toch genoegen nemen met 80,8% en de derde plaats. In Boxtel liep de score op tot 84,84% en hoefde ze alleen Van Zwambagt met Newport voor te laten gaan. Op drie met 80,40% eindigde Kim Noordijk met de NRPS-goedgekeurde hengst This is Naqueen (Trafalgar x Samba Hit I).

Vierjarigen

Oxxi Lena, een kleindochter van Rilena, die in 2002 op driejarige leeftijd Europees kampioene werd in Brussel, liep bij de vierjarigen naar 82,36%. Ook in deze rubriek viel de tweede prijs ten deel aan Femke de Laat. Met de For Romance I-zoon Oromance behaalde ze 81,20%.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl