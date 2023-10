Patchouli Vera wint Kalfsbeek Bokaal op VWF Dressuur

Kjento gaf afgelopen weekend zijn visitekaartje af op de VWF Dressuur op Manege de Prinsenstad. De tweevoudig Wereldkampioen tekende niet alleen voor het vaderschap van winnares Patchouli Vera (mv. Bordeaux), maar is ook vader van de als derde geplaatste Paulina (mv. UB40). Kjento's vader Negro staat ook te boek als grootvader van reservekampioen Papillon (Ladignac x Negro).

De door Veerle Boogaard en F. de Voogd gefokte Patchouli Vera overtuigde onder het zadel van Annemijn Boogaard op alle fronten. “Een paard met heel veel kracht en schakelvermogen en ze is recht”, reageert testruiter Benjamin Maljaars. De merrie kreeg een acht voor het exterieur, 8,5-en voor de stap, gedragenheid en elasticiteit. Voor de draf en algemene indruk werden er 8,8-en genoteerd, voor de galop zelfs een 9,2. “Een stoer paard, sterk, veel body en mooi naar ontspanning gereden. De stap is krachtig, de draf heeft veel kracht en afdruk en de galop is fenomenaal. Ze drukt af, maar behoudt toch de geslotenheid. Een mooi paard voor de toekomst”, aldus de jury, bestaande uit Maljaars en Marian Dorresteijn.

Zeer goed ontwikkeld paard

De nummer twee, Papillon, werd voorgesteld door zijn fokker en eigenaar Lars op ’t Hoog. “Een zeer goed ontwikkeld paard, dat mooi opwaarts is gebouwd met een fijne verbinding in z’n lichaam. De stap laat een goede ruimte zien, de draf is heel constant met mooie aanleuning en er is vele balans in de galop.” Maljaars voegt daar aan toe: “Hij heeft veel kracht, balans en kan makkelijk schakelen.”

Paulina op drie

Paulina, gefokt door Annet Hartvelt en in eigendom van Linda Hoogendoorn, werd gereden door Kim Noordijk. “Dit is een mooi aansprekend paard, goed in de verhouding met een actieve stap, een draf met veel buiging in het achterbeen en mooi met de schoft omhoog. De galop laat veel gedragenheid zien.” Maljaars bleef ook na het testrijden enthousiast. “Ze is fijn te rijden en heeft veel talent.:

Bron: Horses.nl/Persbericht