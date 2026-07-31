Pavo Cup Delft: Zeges voor AES-kampioen So You Can Dance, Racoon en Private Pleasure

In Delft werd gisteren de derde voorselectie van de Pavo Cup verreden. Bij de vierjarigen stond de door Petra van den Berg gefokte en door haar zoon Gerrel Vink voorgestelde So You Can Dance (v. Next Level bovenaan. De AES-kampioen van 2024 kreeg 89 punten van de KWPN-juryleden. Bij de vijfjarigen won Racoon (Kjento x Governor) onder Jeroen Hamelink met 81%. Beste zesjarige met 83,00% was de door Maxime Osse voorgestelde Private Pleasure (Jameson RS2 x Dream Boy).

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De 47 combinaties tellende vierjarigen groep in Delft kende in de hengst So You Can Dance (v.Next Level) een overtuigende winnaar met 89,00%. De door Gerrel Vink voorgestelde hengst ontving vier cijfers van een negen of hoger.

‘Een paard dat je bijblijft’

De groep vierjarigen in Delft werd beoordeeld door Brecht D’Hoore en hengstenkeurings-commissievoorzitter Bart Bax. So You Can Dance (uit Kylou elite IBOP sport van Ferguson, fokker P.A. van den Berg) werd door Gerrel Vink, die het paard mede in eigendom heeft met de fokker, voorgesteld. Brecht D’Hoore vertelt: “Dit is een paard met echt dat extraatje, een paard dat je bijblijft. Dit groepje had de pech dat er op het losrijden iets gebeurde waardoor de paarden wat afgeleid waren, maar gelukkig liep alles goed af. In stap zou deze hengst nog wat makkelijker mogen ontspannen, maar hij stapt altijd zuiver. De draf en galop kregen beiden een 9,5. Dit paard loopt voor een vierjarige met bijzonder veel uitdrukking en expressie. Maar het is niet alleen spektakel, dit paard gebruikt ook zijn lichaam heel goed, je ziet hem scharnieren en ook in de wendingen, het wijken en de overgangen houdt hij dit goed vast.”

Siantoes met ‘sterke motor’ naar plek twee

De door Stal Willig gefokte stermerrie Siantoes SW (Blue Hors Santiano uit EK-merrie Just Biantoes SW elite PROK sport v.Desperado) werd tweede met 85% onder Sem Stiemer. D’Hoore licht toe: “Dit paard heeft een heel sterke motor en beschikt over veel dynamiek in het achterbeen. In stap kan hij nog iets resoluter naar voren stappen, wanneer het paard wat meer doorademt en wil stretchen wordt de stap nog beter. In draf en galop zie je alles wat je graag ziet: het paard heeft een mooie uitstraling naar boven, heeft veel kwaliteit en kan bijvoorbeeld in de wendingen het bekken al mooi kantelen.”

Senesi met mooie voorstelling derde

De derde plaats ging naar So Perfect-zoon Senesi met 83%. Amazone Lotte van Engelen fokte dit paard samen met A.G. de Kok uit hun eigen Lichte Tour-merrie Nijntje (elite sport van Valverde). D’Hoore vertelt: “Dit paard werd heel mooi voorgesteld met een correcte aanleuning. Dit paard heeft een achterbeengebruik dat we graag zien, hij brengt het heel makkelijk onder de massa. In galop mag dit paard nog iets meer naar boven leren springen, maar hij heeft wel veel afdruk. Dit paard draaft misschien niet met het meeste spektakel, maar heeft veel techniek en gaat in de wendingen, het wijken en de verruimingen juist beter draven. Dit paard belooft veel goeds voor de toekomst.”

Kjento-zoon Racoon

De Pavo Cup voor de vijfjarigen in Delft werd vandaag aangevoerd door de zwarte Kjento-zoon Racoon, die werd voorgesteld door Jeroen Hamelink.

In deze 22-combinaties tellende groep kwamen alleen de eerste twee paarden boven de 80,00% uit. Luuk Smetsers en Floor Dröge beoordeelden deze groep.

Over de door L. Verschueren gefokte Racoon (Jovian uit Luna elite EPTM PROK sport van Governor) vertelt Smetsers: “Dit is een stoer paard. Hij stapt met takt en mechaniek, pakt ruim voldoende bodem maar mag voor hogere punten nog iets meer in verbinding naar de hand toe stappen. Hij draaft met heel veel cadans, kracht en afdruk vanuit het achterbeen, hij gaat vanuit het achterbeen ook mooi bergop, maar kan nog iets constanter in aanleuning over de rug blijven gaan. De galop heeft ook kracht, afdruk en gedragenheid. Hij had net iets atletischer kunnen blijven in zijn manier van galopperen. In zijn totaliteit beschikt dit paard over een bergop beeld, we zien veel potentie voor de toekomst.”

Rolex met mooie aanleuning naar plek 2

De tweede plaats was met 81,00% – dezelfde score als de winnaar – voor Rolex, gereden door Jorian Stoppelenburg. Zowel Rolex als Racoon werden gefokt uit een Lichte Tour-merrie van Governor. Rolex (uit Kodessa elite IBOP sport PROK van Governor), gefokt door M Veldmeijer, is een paard met veel voorkomen. Smetsers vertelt: “De stap is in de takt, maar zou vanuit het achterbeen nog overtuigender in de kracht kunnen zijn en met iets meer ruggebruik kunnen gaan. Racoon draaft met veel beentechniek, een duidelijk bergop beeld met veel gedragenheid. Het achterbeen mag nog wat meer reflexen vertonen. In galop zagen we vandaag veel zelfhouding, sprong en een mooi silhouet. Daarbij mag het achterbeen in de overgangen terug iets meer reflexen blijven tonen. Hij toonde vandaag wel een mooi ontspannen beeld, met een goede aanleuning.”

Rocky Mountain Taonga en Ramses derde

Op de derde plaats stonden twee paarden met dezelfde score van 79,00%: Rocky Mountain Taonga (Kilimanjaro uit Tolivia v.D-Day, de moeder van Vitalis, fokker Stal 104) en Ramzes (Fontaine TN uit Ilana-Tilda elite IBOP v.Chippendale, fokker A. Holt).

De chique Ramzes stond goed aan de hulpen en werd voorgesteld door Noa Prijs. De ijverige bruine Rocky Mountain Taonga werd gereden door Yomini Pitambersingh gereden.

Zesjarigen

De rubriek voor zesjarigen werd met 83,00% gewonnen door Jameson RS2-zoon Private Pleasure onder amazone Maxime Osse. Prosecco TC werd met 82,00% tweede onder Lennart Bos, en Pinot Gricio liep onder Daniëlle Heijkoop naar 81,00% en een derde plaats.

Private Pleasure

Deze leeftijdscategorie werd beoordeeld door Floor Dröge en Luuk Smetsers. Winnaar Private Pleasure (uit Irozette elite IBOP PROK pref van Dream Boy) imponeerde met een deftige verschijning. “Er komt echt een dressuurpaard binnen, heel voornaam. Hij stapt vlijtig en goed door het lichaam, met een goede ruimte. In draf is hij mooi gedragen en heeft hij veel houding, in de zijgangen blijft het achterbeen goed aanvullen en met schakelvermogen. De galop heeft afdruk en balans en maakt duidelijk meer sprong in de verruimingen. Hij heeft heel zelfhouding, zou over het algemeen nog een fractie losser over de bovenlijn mogen blijven.”

Prosecco TC

De door Lennart Bos voorgestelde Prosecco TC (v.Joop! TC uit Limoncello TC PROK ster voorl. keur van Dream Boy) liep op harmonieuze wijze naar de tweede plaats. Dröge: “Dit is een paard dat op een goede manier en met ruimte stapt aan de lange teugel. In het eerste stapdeel mocht hij mooier over de rug in het ritme blijven. De draf is heel gedragen en bergop, in de verruimingen zou hij meer ruggebruik mogen houden, maar heeft een mooie beentechniek. De galop heeft veel balans en ook daar zien we een goede beentechniek en souplesse. Dit paard werd heel goed voorgesteld, een mooi sympathiek beeld.”

Pinot Gricio

De schimmelhengst Pinot Gricio (Vivaldi uit Avondsterina S elite IBOP prok van Rubels) werd onder Daniëlle Heijkoop derde. Dröge vertelt: “Dit is een paard dat met veel ruimte stapt en met een goede schoudervrijheid. Hij mag nog constanter actief vanuit het achterbeen voor een hoger punt. De draf is heel elegant en lichtvoetig, hierin mag het achterbeen nog wel meer draagkracht ontwikkelen, maar hij kan er al wel goed mee schakelen. Hij heeft een mooi voorbeen met goede schoudervrijheid. De galop heeft schakelvermogen en beentechniek, ook daar mag het achterbeen voor hogere punten nog aan afdruk winnen. Hij loopt goed door zijn oefeningen en springt mooie wissels en was goed gefocust op zijn amazone.”

U25-prijs voor Robert-Jan de Visser

De Pavo Cup vormt niet alleen een springplank naar succes voor dressuurpaarden, ook beloftevolle ruiters en amazones beleefden er hun doorbraak. Op iedere voorselectie stelt Pavo dit jaar een extra prijs beschikbaar aan de hoogst scorende deelnemer tot 25 jaar, namelijk een clinic bij Pavo-amazone Vai Bruntink. In Delft ging deze prijs naar Robert-Jan de Visser.

Robert-Jan de Visser viel met de aangewezen hengst Son of Zalome (v.Vitalis) net buiten de top drie. Met 83,00% werd hij vierde, waarbij de door Frenk Jespers en MH Sporthorses gefokte Son of Zalome (uit Zalome v.Aljano) twee keer een 9,5 kreeg, voor de draf en de galop. Als hoogstgeplaatste deelnemer onder de 25 jaar, wint hij als extra prijs een clinic bij Pavo-amazone Vai Bruntink.

Jurylid Brecht D’Hoore vertelt over deze combinatie: “Dit is een paard met echt veel uitstraling. Hij had wat last van zijn hormonen in stap en daardoor had hij moeite met de ontspanning. In draf en galop heeft hij veel expressie maar is niets geforceerd. Dit paard liet goede overgangen en tempowisselingen zien en schakelt ook makkelijk terug.”

Perfect Pair prijs voor Karin van Oorschot en Reiju TF

Tijdens iedere Pavo Cup voorselectie wordt dit jaar een winnaar worden gekozen van de Pavo Perfect Pair Prize. Karin van Oorschot-Hendriks kwam met Reiju TF bij de voorselectie in Delft als Perfect Pair Prize-winnares uit de bus.

De Pavo Perfect Pair Prize prijs beloont een combinatie die opvalt met een harmonieus en vriendelijk beeld. In Delft ging deze prijs naar Karin van Oorschot-Hendriks met Fürst Dior-zoon Reiju TF.

Van Oorschot-Hendriks stelde twee paarden voor, en won dus met Reiju TF de Perfect Pair Prijs. Brecht D’Hoore vertelt: “Haar andere paard had iets spanning bij het aanspringen, maar wat bij beide paarden opviel is dat ze ze precies voorstelt zoals je bij een vierjarige graag ziet. Wanneer de paarden nog groene moment hadden nam ze op een positieve manier initiatief en stelde de paarden op hun gemak. Ook loste ze alles in de aanleuning mooi naar voren op. Het beeld was harmonieus, maar ze was ook echt goed aan het opleiden in de ring, ook op de mindere momenten. Ze reed op een mooie manier.”

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Bron: KWPN