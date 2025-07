Pavo Cup Dronten: Poleposition Texel en Secret Star bovenaan vijf-en zesjarigen

Met een constante cijferlijst liep de Glock’s Toto Jr-zoon Poleposition Texel vandaag onder Moisés Jover Azuar naar de zege in de Pavo Cup-voorselectie in Dronten. De aansprekende ruin liep naar 82 punten, waarmee hij aan kop ging in de rubriek voor vijfjarige paarden. Ook negen zesjarige paarden lieten vandaag hun kwaliteiten zien. Met een 8,5 voor de draf, galop en harmonie liep de Secret-zoon Secret Star met Cynthia Eggenkamp in het zadel naar 81 punten en pakte daarmee de overwinning bij de zesjarigen.

Poleposition Texel (Glock’s Toto Jr uit Feniz Texel elite sport-dres PROK van Negro, fokker Wim van der Linde uit De Cocksdorp) kreeg een constante cijferlijst met een 8,5 voor de stap en galop als hoogtepunt. “Een paard met veel front dat heel correct werd voorgesteld”, aldus Bart Bax, die samen met Floor Dröge deze rubriek beoordeelde. “Hij liet goede overgangen zien. De stap is vlijtig, actief en ruim. In draf heeft hij veel activiteit en laat hij zien gemakkelijk te kunnen schakelen. Voor nog hogere cijfers zou hij in de verruimingen nog iets meer lichaamsgebruik kunnen laten zien. De galop heeft veel afdruk, kracht en balans.”

Mooi front

Cynthia Eggenkamp stelde Livius-zoon Power Edition KSH (uit Hot Shot A. elite sport-dres PROK D-OC van Florencio, fokker Y. Ackermans uit Heerewaarden) voor in deze voorselectie. Met 81 punten greep de hengst net naast de overwinning. “Dit paard heeft heel veel front, een mooie voorhand en is opwaarts gebouwd. De stap is ruim en actief. In draf maakt hij veel houding en beweegt hij met een goede takt, daarbij laat hij een correct gebruik van het voorbeen zien. De galop beschikt over veel schakelvermogen, een goed lichaamsgebruik en veel ruimte. Om nog hogere punten te halen, mag hij nog iets meer ondertreden vanuit het achterbeen.”

Goede stap

Taminiau-zoon Pedrosa (uit Elegance V elite sport-dres D-OC van Vivaldi, fokker P.S. van Dijk-Vos uit Stoutenburg) maakte onder Sharon van Dijk de top drie compleet. De moeder en grootmoeder van deze ruin liepen Lichte Tour en met 80 punten in deze Pavo Cup, laat hij zelf ook zien uit het juiste hout gesneden te zijn. “Hij stapt met veel ruimte en lichaamsgebruik, waarbij opviel dat hij heel mooi de hand volgt. De draf is lichtvoetig met een goede beentechniek en veel souplesse. In galop toonde dit paard veel sprong en afdruk, daarbij zou hij nog wat meer bodem kunnen nemen in de verruimingen.”

Secret Star

Bart Bax en Floor Dröge beoordeelden de rubriek voor zesjarige paarden in deze Pavo Cup voorselectie. Zij zetten Secret Star (Secret uit Prachtpuppe II van Stedinger, fokker Felix Poelmann uit Barssel) aan kop. “Dit is een imponerende hengst met veel voorkomen en veel front”, licht Bart toe. “De stap beschikt over veel ruimte, maar mocht vandaag wat constanter en resoluter in het ritme blijven. In draf heeft dit paard veel takt en een expressief voorbeengebruik. Daarbij toonde hij veel gedragenheid en balans en kon hij gemakkelijk schakelen. De galop heeft veel sprong, veel afdruk en een goede ruimte. Voor een nog hoger cijfer zou hij nog iets meer met de schoft naar boven kunnen galopperen. Hij liet al heel mooie, groot scharende appuyementen zien en een goede wissel. De vliegende wissels moeten in de voorselectie nog niet per se getoond worden, maar tellen wel positief mee, mits goed uitgevoerd.”

Pavo Perfect Pair voor Sophie Welmers

Tijdens de Pavo Cup voorselectie in Dronten werd vandaag de tweede winnaar gekozen van de Pavo Perfect Pair Prize. Deze prijs wordt uitgereikt aan de combinatie met de meest harmonieuze voorstelling en viel ten prooi aan Sophie Welmers. Zij reed de Donier-zoon Puy du Fou (uit Cinderella Platinum elite pref prest EPTM-dres PROK van Vivaldi, fokker Kirsten Brouwer uit Gameren) naar 78 punten bij de vijfjarigen. “Wat opviel aan deze amazone, is dat ze heel netjes van achter naar voren naar de hand toe reed”, licht Bart Bax de overwinning toe. “Ze vormt een elegante combinatie met het paard en liet hem in een goede balans lopen. Daarbij stelde ze het paard op een heel natuurlijke manier voor.” Op de Pavo Cup finale op 3 augustus wordt de prijs aan Sophie overhandigd.

Uitslag vijfjarigen

Uitslag zesjarigen

Bron: KWPN