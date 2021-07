Pavo Cup Houten: Lavatijn van Kairos en Kroonjuweel BH bovenaan

Bij de voorselectie van de Pavo Cup regio West in Houten ontvingen dinsdag drie vijfjarigen en zes zesjarigen een score van 80 punten of hoger. Bij de vijfjarigen was het Lavatijn van Kairos (Expression x Cabochon) die met Diederik van Silfhout naar 81 punten ging. Kroonjuweel BH (Sir Donnerhall x Ferro) liep onder het zadel van Femke de Laat, als een balletdanser, 85 punten bij elkaar.

“In algemene zin hebben we in Houten geen buitengewone collectie vijf- en zesjarigen gezien. Op een paar uitschieters na hebben we een hele groep met fijne gebruikspaarden gezien. Om in de voorste gelederen van de Pavo Cup mee te doen, is een royale hoeveelheid aan kwaliteit nodig. Daarentegen hebben we ook geen groot ondereind gezien”, licht Johan Hamminga, die de paarden samen met Veronique Roerink beoordeelde, toe.

Lavatijn van Kairos

Lavatijn van Kairos (Expression uit Utraginia elite pref prest van Cabochon, fokker J.G. Damen uit Liessel), nauw verwant aan het internationale Grand Prix-paard Fallatijn (v. Vivaldi), scoorde met Diederik van Silfhout 81 punten. “Een paard met veel expressie in de voorhand en een mooi opwaarts beeld. De bewegingsafloop kon iets correcter zijn, maar wel een paard met drie goede basisgangen”, stelt Hamminga.

Twee keer 80 punten

Twee combinaties kwamen aan 80 punten. De fijn te rijden Let’s Play (Franklin uit Ueva ster van OO Seven, fokker Fiechter Equestrian Stables uit Merksplas BEL) viel met Meghan Muhlebach op met zijn droom van een galoppade. De elegante Layla Electra (Governor uit Elektra vd Kwaplas elite pref IBOP-dres D-OC PROK van Sandro Hit, fokker M.J. ten Holter uit Dordrecht) draafde met veel techniek en cadans.

Kroonjuweel BH: een ware balletdanser

“Als dressuur lichtheid, harmonie, losgelatenheid en ongedwongenheid moet zijn, dan liep daar het paard dat daar het makkelijkste aan kon voldoen”, vertelt Hamminga over Kroonjuweel BH (Sir Donnerhall uit Tomentosa elite PROK van Ferro, fokker Black Horses uit Sliedrecht). Met Femke de Laat liep de scoreteller op tot 85 punten.

Kyando

De inmiddels geruinde KWPN-hengst Kyando (Arlando uit Fioretta elite pref EPTM-dres PROK van Uphill, fokker A. Hofenk uit Toldijk) heeft volgens Hamminga een rijke voorhand, al zou het totaalbeeld net wat vanzelfsprekender mogen. “De macht vanuit de achterhand zou van nature wel iets royaler mogen, al is dit wel een paard met veel kwaliteit.” Totaal: 82 punten.

Knoxville TT

Met een constante cijferlijst kwam Knoxville TT (Ferdeaux uit Utah elite sport-dres PROK van Jazz, fokker D.M. Tulner uit Peize), met Marlon van Wissen in het zadel, tot 81 punten. “Een hoogbenig paard met in draf veel expressie in het voorbeen.”

Drie keer 80 punten

Drie paarden kregen 80 punten toebedeeld. De met veel expressie in het voorbeen bewegende Kateaux (Bordeaux uit Wie Classik van Weltmeyer, fokker Gestüt Lewits uit Steinfeld GER) werd voorgesteld door Mieke Naberink. De goed galopperende Kashmir (Glamourdale uit Future Lady stb-ext van Vivaldi, fokker M. Leijser uit Budel) deed dat met Jessica Leijser. De scherpe en opwaarts bewegende President’s Kingsley (Chagall D&R uit Arlady van United, fokker President Dressage Stables uit Hoogvliet) viel met Marije de Lange op in de draf en galop.

Uitslag

Bron: KWPN