Pilotprogramma voor jonge paardenrubrieken van start

Het nieuwe pilotprogramma voor de 4- en 5 jarige paardenrubrieken is van start gegaan. In Exloo en Schijndel zijn de eerste combinaties in de baan verschenen. Jonge paardenrubrieken geven de ruiters op Lichte Tour niveau of hoger tevens de kans om zich met een jong paard te selecteren voor de Hippiade in deze rubriek.

In de discipline dressuur is een pilot gestart met jonge paardenrubrieken voor 4- en 5-jarige paarden. Het vernieuwde format is van start gegaan in Exloo, waar jurylid Cindy Heijligers jureerde. Cindy vindt het een leuke vernieuwing: ”Het zijn geen jonge paardenproeven die je normaal kent. Het gaat niet om de kwaliteit van het paard, maar echt om hoe het paard wordt voorgesteld en de opleiding van het paard. Als jurylid is het heel prettig dat je naar een combinatie kunt kijken die het paard op een zo prettig mogelijke manier voorstelt en lijnen laat zien wat op dat moment passend is bij de combinatie. Dit zorgt ervoor dat ruiters de jonge paarden op een ontspannen manier door de baan kunnen rijden.”

Hippiade

Iedere ruiter of amazone met een 4- of 5-jarig paard kan deelnemen aan de selecties. De beste 4 combinaties van iedere rubriek op de selectiewedstrijd mag deelnemen aan de finale die gehouden wordt tijdens de Hippiade op zondag 18 augustus Het is een mooi programma voor de groep ruiters die niet kunnen deelnemen aan de regiokampioenschappen omdat ze met een ander paard Lichte Tour of hoger starten, maar ook de groep ruiters die hier wel aan deelneemt kan deze selecties rijden. Als je met het 4- of 5-jarig paard hebt deelgenomen aan zowel de pilot als een regiokampioenschap, dan moet je kiezen in welke rubriek je wilt starten tijdens de finale op de Hippiade.

Meerwaarde

Deelnemer Marten Luiten is te spreken over het programma: ”Ik vind het super leuk dat je op deze manier toch de kans hebt, ondanks dat je misschien andere paarden in de subtop hebt, om waardevolle ervaring op te doen met jonge paarden én tegelijkertijd toe te werken naar een kampioenschap. Dat vind ik echt een meerwaarde ten opzichte van andere competities voor jonge paarden. Die zijn ook zeker leuk om te rijden, maar hier kan ik doelgericht richting een KNHS-kampioenschap werken.”

Wildenboer en Luiten

In Exloo heeft het eerste selectiemoment plaatsgevonden, waarbij Nienke Wildenboer met haar paard Brinkhof’s Jodokus de overwinning bij de 4-jarigen wist te behalen. De combinatie reed een score van 67,52% bijeen. Marten Luiten was met zijn paard Odono HDR de beste bij de 5-jarige paarden met een score van 69,62%. Jurylid Cindy Heijligers heeft lovende woorden over deze twee combinaties: ”Nienke Wildenboer reed hele fijne, logische lijnen en kon het paard goed in balans houden. Doordat het paard ook mooi de hand volgde en er fijn contact was, hebben beide juryleden haar op de eerste plek gezet. In zo’n proef kunnen natuurlijk altijd foutjes zitten, maar vaak zie je wel of de basis goed is. Dat kwam bij Nienke en haar paard mooi naar voren. Marten was echt een uitblinker en viel vooral op door zijn vriendelijke rijstijl. Hoewel het paard soms wat last had van wat spanning, kon hij dit op een hele correcte en ontspannen manier oplossen. Hij maakte daarbij goed gebruik van de rijbaan en reed lijnen die goed passen bij de opleidingsfase van zijn paard, wat resulteerde in hoge scores voor harmonie.”

Tweede selectiemoment in Schijndel

Op het tweede selectiemoment in Schijndel zijn er ook weer goede 4- en 5-jarige paarden voorgesteld. Bij de 4-jarige paarden ging de overwinning naar José van Haaren met haar paard Perfect Ritme. Deze combinatie reed een mooie score bijeen van 74,66%. KNHS-talententeamlid Robin Heiden reed samen met KWPN-hengst One Million naar een score van 74,17%, wat goed was voor de eerste plaats bij de 5-jarige paarden.

Bron: KNHS