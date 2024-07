Presto en Dom Perignon winnen Subli Competitie in Exloo

Op vrijdag 26 juli stond tijdens het dressuurconcours in Exloo ook een competitiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden op het programma. De rubriek voor vierjarigen werd met ruime voorsprong gewonnen door Ineke van Adrichem en Presto (v. Desperado). Bij de vijfjarigen domineerde amazone Svenja Grimm die met Dom Perignon (v. Don Martillo) en Best Secret (v. Bonds) op respectievelijk de eerste en tweede plaats eindigde.

In de rubriek voor vierjarige dressuurpaarden in Exloo kwamen 11 deelnemers aan de start. Juryleden Ellen van den Berg en Jolanda de Nekker waren zeer te spreken over de mooie kopgroep. Jurylid Ellen vertelt: “We hebben een aantal zeer fijne combinaties gezien die netjes werden voorgesteld, met name in de top van het klassement. Ineke van Adrichem kwam met haar paard Presto als eerste de ring binnen en zij liet direct een goede indruk achter. Ze reed een mooie harmonieuze proef met een sterke stap. Voor de volgende keer zou ze er alleen iets meer aan mogen blijven rijden. Maar alsnog een goede score van 79,00% en een duidelijke overwinning. Ook het paard Preston SB (v. Bordeaux) van Wendy Kuiken die als tweede eindigde liet een goede stap zien. Een erg leuk paard, hij zou alleen iets meer naar de hand toe gereden mogen worden. Dat geldt ook voor de nummer drie, Ilse van Cranenbroek met ChemXpro Prestwick (v. Fontaine TN). Zeker een leuk paard met potentie voor de toekomst, maar hij mag zich nog wat verder ontwikkelen.”

Vijfjarigen

In de rubriek voor vijfjarigen deden vijf deelnemers mee. De combinaties werden in de rijbaan beoordeeld door juryleden E.C Beijer en J. F. Sijp. Er was één amazone die deze rubriek domineerde en dat was de Chileense Svenja Grimm die ieder jaar gedurende het zomerseizoen naar Nederland komt om hier wedstrijden te rijden. In Exloo pakte ze zowel de overwinning met Dom Perignon met een score van ruim 81% en werd ze met haar andere topper Best Secret tweede met een mooie percentage van ruim 78%. De derde plek was voor Ingrid Gerritsen die haar paard Oliver Twist (v. Tamineau) naar een totaal van 73,720% reed.

Uitslag Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden Exloo 26 juli 2024

Vierjarigen

1 Ineke van Adrichem, Presto, 79,000%

2 Wendy Kuiken, Preston SB, 75,000%

3 Ilse v. Cranenbroek, ChemXpro Prestwick, 71,600%

Vijfjarigen

1 Svenja Grimm Dom Perignon, 81,080%

2 Svenja Grimm Best Secret, 78,080%

3 Ingrid Gerritsen Oliver Twist, 73,720%

De volgende selectiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden zal plaatsvinden op 1 september in Tolbert.

Bron: Persbericht