Programma Subli Competitie aangepast

Vanwege de huidige coronamaatregelen kan de halve finale van de Subli Competitie Jonge Dressuurpaardenop 12 december niet doorgaan. Wanneer de coronasituatie het toelaat wordt op 15 januari 2021 de finale verreden bij HJC Manege in Tolbert. Alle combinaties die zich hadden geplaatst voor de halve finale worden hiervoor uitgenodigd.

De Subli Competitie wordt georganiseerd voor vier- en vijfjarige paarden om wedstrijdervaring op te doen. Dit najaar zijn de selectiewedstrijden verreden. Voor de finale op 15 januari in Tolbert worden per leeftijdscategorie de vijftien halve finalisten uitgenodigd. Zij ontvangen een persoonlijk bericht.

Grote namen

In de afgelopen jaren hebben grote namen deelgenomen aan de competitie zoals: Arlando, Capri Sonne jr en Sir Fashion. In de vorige editie ging de eerste plaats van de vierjarigen naar Keano RS2 (v. Govenor) onder Marieke van der Putten en bij de vijfjarigen naar Renate van Uytert-Van Vliet op Johnny Depp (v. Bordeaux), die het jaar ervoor ook al won in de categorie vierjarige.

Bron: Persbericht