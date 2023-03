Quaterhit levert winnaar Deens kampioenschap vijfjarige dressuurpaarden

Andreas Helgstrand verkocht Quaterhit (Quaterman uit Poetin III) in 2020 naar Frankrijk, maar investeerde onlangs wel in zijn dochter Quinn G (mv. Fassbinder). Dat is geen slechte aankoop gebleken. De door Helene Geervliet gefokte merrie overtuigde afgelopen weekend in het Blue Hors kampioenschap voor vijfjarigen in Herning al onder eigen amazone Betina Jaeger en was bij testamazone Cathrine Laudrup-Dufour de favoriet.