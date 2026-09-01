Rayabel en Superstitious Taonga bovenaan bij Subli Competitie Tolbert 

Op de derde selectiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden zaterdag 29 augustus in Tolbert werden meerdere aansprekende resultaten neergezet. Zowel de winnaar bij de vijfjarigen als de winnaar bij de vierjarigen scoorden boven de 80. Met 81,4 was de door Vai Bruntink voorgestelde Rayabel S (v. Taminiau) de beste vijfjarige. Bij de vierjarigen liep Superstitious Taonga (v. My Vitality) onder Lara van Nek naar 80,2.

Savannah Pieters Door

Naast winnaar Rayabel S met amazone Vai Bruntink deed ook Jos Hogendoorn goede zaken. Hij reed Raleigh (v. Escolar) met 79 naar de tweede plaats en werd derde met MSJ Soundtrack (v. Springbank II VH) met de score van 77,4.

Paard met potentie

“Vai reed met Rayabel een heel constante proef. Daar waren we heel blij mee”, vertelt Patrick Berends, die samen met Janine van Twist de vijfjarigen beoordeelde. “Rayabel is een paard met heel veel lossigheid en een goed schakelvermogen. Wat opviel was de hele goede stap, daar hebben we een negen voor gegeven. De draf was ook mooi en functioneel, maar zou iets meer van de grond af mogen. In galop zou Rayabel net iets meer sprong mogen hebben. Maar overall een aansprekend beeld, een fijn paard met een mooie zelfhouding. Echt een paard met potentie.”

Twee paarden van Hoogendoorn

Over de als tweede geëindigde Raleigh zegt Berends: “Dit paard heeft een geweldige draf met heel veel lossigheid. Al heel gedragen en goed schakelen.” Die gang werd beloond met een negen. “Raleigh heeft een heel werkbare galop, maar zou daarin net iets meer sprong mogen hebben. De stap mocht meer ritme hebben en daarin moet Raleigh meer door het lijf stappen, we gaven een zes en dat drukt de score wel.” De eveneens door Hoogendoorn voorgestelde MSJ Soundtrack werd op kleine achterstand derde. “Soundtrack is ook een heel fijn paard met heel veel lossigheid. Heel lichtvoetig met een mooie zelfhouding. Met iets meer afwerking van de proef zit er zeker nog meer in.”

Vierjarigen

Subli Competitie Tolbert 2026 – podium vierjarigen

Bij de vierjarigen won de door Lara van Nek gereden Superstitious Taonga met 80,2 en twee paarden kwamen dicht in de buurt van de 80. Skylger (v. Taminiau) liep onder het zadel van Gayle Bosch naar 79,6 en voor Showtime S (v. Merlot VDL) met Kim Noordijk was er 79,4. Deze rubriek werd beoordeeld door Dirk de Haas en Patricia Wolters.

Superstitious Taonga en Skylger doen weinig voor elkaar onder

“We waren heel erg gecharmeerd van Superstitious Taonga. Vooral de draf was met heel veel expressie, daarvoor kreeg ze een negen. We waren ook enthousiast over de galop, maar daarin mocht Superstitious Taonga iets meer uit de schouder komen. Dit paard heeft heel veel kwaliteit om te schakelen en werd door Lara heel fijn voorgesteld”, vertelt Dirk de Haas, die ook enthousiast is over de door Gayle Bosch gereden Skylger. “Dit paard werd heel fijn voorgesteld en mooi op eigen benen. Voor de draf gaven we een 9,5, die was superfijn los door het lijf. Skylger was mooi recht op twee teugels met veel kwaliteit om te schakelen, hij deed weinig onder voor het paard van Lara.”

Showtime

De door Kim Noordijk voorgestelde Showtime S kreeg voor alle drie de gangen een 8. “Een superfijn en heel elastisch paard dat mooi gelijkmatig was in alle drie de gangen. Hij werd heel recht en op twee teugels voorgesteld en is al heel handig in het sluiten. Het is een groot paard en komt op dit moment nog wat kracht tekort, maar zeker een paard met heel veel kwaliteit.”

Bron: Persbericht