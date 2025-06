Rayabel S en Pitch Perfect bovenaan in Subli Competitie Delft

Vai Bruntink leverde woensdag een bijzondere prestatie in Delft, waar de tweede selectiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden werd verreden. De amazone had zowel de winnaar bij de vierjarigen als bij de vijfjarigen onder het zadel. Bij de vierjarigen reed ze Rayabel S (v. Taminiau) naar 87,36 en de vijfjarige Pitch Perfect (v. Le Formidable) werd beloond met 87,08.

Beide rubrieken op de prachtige entourage van Concours Delft werden beoordeeld door Pauline van Nispen-Knols en Piet Groen. “Voor jonge paarden is deze accommodatie niet simpel, er is veel te zien maar dat is een goed leermoment. We hebben veel talentvolle paarden gezien, echt eye catchers”, vertelt Pauline van Nispen-Knols. “Maar het gaat niet alleen om een talentvol paard, ook om het rijden van de proef en daar ontbrak het wel eens aan. Bij de vierjarigen hebben we paarden gezien die over het tempo werden gereden, dat was jammer.” Verder is het jurylid is lovend over de opzet van de Subli Competitie. “Dit is een hele waardevolle competitie. Het gaat niet alleen om het goedgaande paard maar de rest telt ook mee.”

Vierjarigen

Naast Vai Bruntink en Taminiau-dochter Rayabel S scoorde bij de vierjarigen ook Lotje Schoots boven de 85%. Haar proef met Rufus van ’t Houtsche (v. Jameson RS2), die op de eerste selectiewedstrijd in Schijndel ook al bij de beste paarden behoorde, werd beloond met 86,16 en de tweede plaats. Thalia Rockx reed Rituals De La Fazenda (v. Magnum De La Fazenda) met 84,60 naar de derde plaats.

“Beide paarden van Vai zijn zeer goede paarden en werden heel harmonieus gereden. Lotje sprong eruit qua het rijden van de proef en Rufus is een fijn paard. Rituals De La Fazenda van Thalia deed nog een beetje puppy aan maar Thalia liet het paard in haar waarde, daar werden we blij van. Het is een heel aansprekende merrie met een achterbeen dat altijd door bleef komen.”

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen waren Vai Bruntink en Pitch Perfect met 87,08 de absolute uitschieter. Devenda Dijkstra reed Picasso Veluw (v. Ferguson) met 80,96 naar de tweede plaats en Alvaro Rodriquez Siscar en Patheon LE (v. Hermès) volgden met 80,64 als derde. “Het paard van Devenda liep een hele degelijke proef en is een heel leuk paard. Haar andere paard Pablo, die vijfde werd, was nog fijner en heel netjes gereden. Alleen met Pablo was Devenda het halthouden en achterwaarts vergeten, dat was erg kostbaar. Alvaro liet het een beetje liggen op het rijden van de proef en het beeld moet rustiger, Patheon is wel een heel talentvol paard.”

Uitslag vierjarigen

Uitslag vijfjarigen

Bron: Subli