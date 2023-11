Remy Bastings en Sezuan-zoon dik bovenaan in Motesice

Remy Bastings is sterk begonnen aan CDI Motesice in Slowakije. Hij nam de Sezuan-zoon Sensei voor het eerst mee naar buitenland en scoorde in de rubriek voor zesjarigen gelijk de fraaie score van 74,80%. Daarmee eindigde het duo ruimschoots bovenaan.

Remy Bastings, die Sensei te rijden heeft van Joanna Robinson, was de afgetekende winnaar maar kreeg in deze rubriek niet heel veel concurrentie. Tweede deelnemer en daarmee automatisch als tweede geëindigde was Silvia Zahorska. De amazone uit Slowakije reed Dancing Scarlett naar 68,600%.

Uitslag

Bron: Horses.nl