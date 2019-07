Renolution’s Liandro naar 90 punten in Divoza Kampioenschap

Met een topscore van 90 punten waren Pleuni Raaijmakers en Renolution's Liandro de absolute uitschieters op de tweede wedstrijd van het Divoza Kampioenschap voor jonge dressuurpony's. Vooral bij de vierjarige pony's was er sprake van een sterke kopgroep.

“Voor ons sprongen met name de vierjarige pony’s er op deze wedstrijd uit”, vertelt Kees op ’t Hoog, die samen met Trudi Houwen verantwoordelijk was voor de jurering. “Alle pony’s in de kopgroep lieten veel kwaliteit zien en werden zeer correct voorgesteld. We hebben zeker een aantal ‘wow’-momenten gezien. In de prijsuitreiking hebben we de deelnemers daar ook de nodige complimenten voor gegeven.

Veel cadans

In de groep vierjarigen ging de tweede prijs naar Nina Donker en Nijebert’s Marc, die met 84 punten net voorbleef op Anouk Neefs met Kachento (83). Bij de vijfjarigen ging de zege met 81,5 punten naar Senna van de Gevel en Davinci. “Davinci is een sterke pony en hij ging met veel cadans door de baan”, voegt Op ’t Hoog er aan toe. Het rode lint ging hier naar Lizette Kamper en Diamant (75,5). Willemijn van Rooij eindigde met Melantho’s Thruster (71,5) op plaats drie.

Zesjarigen

Met 82,5 punten was Axelle Eekels met MDH Mr. Handsome de terechte winnares bij de zesjarige pony’s. Nina Donker volgde wederom op plaats twee, nu met Amalia’s Lucas (78). Isa van de Arend stuurde Make My Forest met 76,5 punten naar plaats drie.

Bron: KNHS