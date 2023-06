Nanny Mc Phee en Flashbang winnen jonge paardenproeven Geesteren

De jonge paardenproeven in Geesteren werden vandaag gewonnen door Judith Ribbels met Pavo Cup-reservekampioene Nanny Mc Phee (Vitalis uit Ribbels Grand Prix-merrie Fun Fun) bij de vijfjarigen en de in Duitsland woonachtige Niels Kramer met de in Duitsland goedgekeurde hengst Flashbang (v. Fürst Jazz).

De kwalificatieproef voor vijfjarigen kende acht deelnemers. Judith Ribbels en Nanny Mc Phee, die onlangs ook al de rubrieken voor vijfjarigen wonnen op CDI Exloo, waren met 87,6% de beste van die acht. Voor alle gangen en de aanleg als dressuurpaard scoorde Nanny Mc Phee allemaal 9’s, voor de submission kwam er een 6,7 op het protocol.

Joyce Sterrenburg-Lenaerts nam de tweede (84,6%) en de derde (77,8%) in beslag met respectievelijk Night of the Proms Apple (v. Blue Hors Farrell) en Naddour Judi Manche (v. Hennessy).

Zesjarigen: Kramer en Flashbang

Bij de zesjarigen stond er slechts één deelnemer op de startlijst: de in Duitsland woonachtige Nederlander Niels Kramer met zijn hengst Flashbang. Hij kwam op 78,4%.

Uitslag vijfjarigen

Uitslag zesjarigen

Bron: Horses.nl