Rituals De La Fazenda en So Legend winnen Subli Competitie Nisse

Op de tweede selectiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden op Jumpin' de Weel in Nisse beloonden de juryleden drie paarden met een score boven de 80. Bij de vijfjarigen was Rituals De La Fazenda (v. Magnum De La Fazenda) de uitschieter. Onder Thalia Rockx liep de merrie naar 82,80. Beste vierjarige met 83,60 was de door Annemijn Boogaard voorgestelde So Legend (v. So Perfect).

Bij de vijfjarigen ging Rituals De La Fazenda op herhaling. Onder Thalia Rockx won de merrie afgelopen mei ook al de eerste selectiewedstrijd in Delft, nadat ze begin dit jaar in de finale op Jumping Amsterdam knap tweede werd. De merrie, die ook is geselecteerd voor het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden, was in deze leeftijdscategorie het enige paard dat naar een score boven de 80 liep.

“Thalia heeft een imponerend paard met een mooie afdruk. Zowel in stap, draf als galop heeft Rituals De La Fazenda veel tact en balans. En met name in de galop viel op dat dit paard heel veel talent heeft voor verzamelen”, vertelt Monique Peutz, die samen met Suzanne Schattorie de jury vormde. “Rituals De La Fazenda werd ook super mooi voorgesteld, mooi open in de aanleuning en een heel constant beeld. Ze schoot er echt uit. Dit paard is op een goede manier al heel ver voor een vijfjarige”.

Schoots en Rufus van ’t Houtsche tweede

Ook op de tweede plaats een paard dat in Amsterdam de finale voor vierjarigen liep: Rufus van ’t Houtsche (v. Jameson RS2). Met Lotje Schoots behaalde hij 77,40. “Rufus van ’t Houtsche van Lotje is een paard dat met name opviel in de galop, daarin heeft hij veel sprong en afdruk. Ook de draf was goed, maar daarin kon hij net een beetje meer bodem pakken. Ook Rufus werd mooi voorgesteld met een heel constant beeld en liep op eigen benen”, vervolgt Peutz.

Top drie

Op kleine afstand volgde de door Naomi Boogaard voorgestelde Rhapsody NB (v. Just Wimphof) met 76,80 als derde. “Een heel compleet paard met drie heel correcte gangen, die door Naomi op een natuurlijke en vriendelijke manier werd voorgesteld. We vonden het een heerlijk en aansprekend beeld. Als Rhapsody een beetje aan kracht kan winnen, kunnen de punten zeker omhoog.”

Vierjarigen

Subli Competitie Nisse – 4-jarige – Annemijn Boogaard met So Legend

Bij de vierjarigen scoorden zowel de door Annemijn Boogaard voorgestelde So Legend als Lord Siffredi (v. Las Vegas) met Febe van Zwambagt boven de 80. Met 83,60 was de zege voor So Legend. “So Legend van Annemijn is zo’n compleet paard. Hij heeft heel veel natuurlijke balans en heel veel schakelvermogen, echt heel aansprekend. Het straalde zoveel gemak uit en qua rijderij sprong Annemijn er heel erg uit.”

‘Heel imponerend paard’

Lord Siffredi werd tweede met 80,40. “Febe heeft een aansprekend paard, Lord Siffredi is heel imponerend en valt met name op met zijn galop en zelfhouding. Hij kan ook goed draven, alleen in stap mocht hij iets meer ontspannen zijn. Daarin had Febe een beetje de pech dat haar hengst wat aan het hinniken en kijken was. Maar proeftechnisch kon ze heel goed doorrijden. Het sprak enorm aan.”

Jeanine Nieuwenhuis reed So Special (v. Total McLaren) met 78,40 naar de derde plaats.

Bron: Persbericht