Roman Empire en Oreo winnen Subli Competitie Aerdenhout

Afgelopen zondag werd de tweede selectiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden verreden in Aerdenhout. Roman Empire (Romanov x Sir Sinclair) liep voor de tweede keer op rij naar de overwinning bij de vierjarigen. Met Bart Veeze in het zadel kwam hij tot een score van 89,90%. Bij de vijfjarigen stuurde Shona Slinger de Toto Jr-zoon Oreo met 90,40% naar de zege.

De rubriek voor vierjarigen kende met acht combinaties een klein deelnemersveld, maar had wel twee echte uitschieters. José van Haaren scoorde met Perfect Ritme (v. Lord Europe) 87,80%, maar werd voorbij gestreefd door Veeze en Roman Empire. “Het ging echt super fijn en Roman Empire was op en top geconcentreerd”, reageert de ruiter. “Hij heeft drie zeer sterke gangen. In Aerdenhout kregen we weer negens voor de stap en draf en een 9,5 voor de galop. Hij let altijd goed op en is heel makkelijk om te rijden. Hij geeft je als ruiter gewoon een ontzettend goed gevoel. Zo’n talentvol en makkelijk paard kom je echt maar weinig tegen.”

Podium vierjarigen Subli Competitie Aerdenhout.

Gas terug

Veeze had op de planning om twee selectiewedstrijden achter elkaar te rijden. “Met deze scores hebben we ons in principe al geplaatst voor de halve finale eind dit jaar. Nu is het tijd om even wat gas terug te nemen, hij is ten slotte nog een jong paard. We kijken heel bewust naar zijn wedstrijdplanning en wat hij aankan. Maar nu dus eerst even vakantie.”

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen kwamen dertien combinaties aan de start. Met een geweldige score van 90,40% namen Shona Slinger en Oreo meer dan vijf procent afstand van Annemijn Boogaard en Oxxi Lena (v. Secret). Amber Hage en Odysseus P (v. Foundation) eindigden met 84,40% op de derde plaats.

Bron: Horses.nl/Persbericht