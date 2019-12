Rozemarijn van Schaik en Toto Jr-zoon naar hoogste dagscore in Equisport Cup

Op de Equisport Cup afgelopen weekend in Bergharen ging de overwinning bij de driejarigen naar RVS Loco Dice L (Glock's Toto Jr x Charmeur) en Rozemarijn van Schaik. Juryleden Rieky Young en Arie Hamoen gaven 82 punten en dat betekende ook de hoogste dagscore in deze aanlegtest voor drie- en vierjarige dressuurpaarden. Bij de vierjarigen werden Phantom (Farrell x Quaterback) en Marlou de Ruyter met 80 punten aan kop geplaatst.

Op de fraaie cijferlijst van Loco Dice L staan twee negens: voor zijn stap en exterieur. Voor de galop, de gedragenheid & souplesse en algemene indruk scoorde de driejarige hengst achten. De draf werd met een 7,5 beoordeeld.

Vivaldi en Sezuan

Annabel Rootveld bezette met twee merries de rest van het podium. Op twee Donatella Versace (Vivaldi x Donnerhall) met 81 punten en op drie Summersby (Sezuan x Sandro Hit) met 78,5. In deze leeftijdscategorie was Let’s Go (El Capone x Florencio) de beste ruin. Onder Marlou de Ruyter scoorde hij 78 punten en daarmee de vierde plaats. De Jazz-zoon Lakewood (mv. Ufo) werd onder Marijn van Dijk vijfde met 76 punten.

Farell-zoon draaft met 9 naar zege

Bij de vierjarigen liep Phantom onder Marlou de Ruyter met 80 punten naar de winnende score. De ruin verdiende een negen voor zijn draf en achten voor de gedragenheid & souplesse, algemene indruk en exterieur.

Chagall-ruin volgt

De door Martine van Vliet voorgestelde Kensington (Chagall x Don Primaire) volgde met 79 punten als tweede. Daarachter King-Time (Franklin x Vivaldi) met Rachael Ivtsan met 78 punten. Jos Hoogendoorn reed King Fan Weerdenbras (Dark Pleasure x Don Primero) met 77,5 naar de vierde plaats. Beste merrie in deze leeftijdscategorie was Kyamanda (Governor x Johnson). Manon van ’t Goor reed haar naar 75 punten.

Uitslag driejarigen

Uitslag vierjarigen

Bron: Horses.nl