San to Alati FRH bovenaan in BuCha-kwalificatie Neuss-Grefrath

De veelbesproken San to Alati FRH (Secret x Belissimo M) heeft in Neuss-Grefrath de Bundeschampionate-kwalificatie voor zesjarige dressuurpaarden gewonnen. De hengst, die in het najaar van 2022 werd verkocht aan Bernadette Brune, wordt nog altijd gereden door Stefanie Wolf. De amazone reed San to Alati in de kwalificatie naar een 8,6 gemiddeld.

San to Alati gaat dit jaar op voor zijn derde Bundeschampionate. De hengst werd in 2022 gehuldigd als kampioen, maar moest later dat jaar zijn titel in verband met een positieve dopingtest weer inleveren. Vorig jaar won hij in Warendorf de kwalificatieproef, maar moest in de finale genoegen nemen met een ex aequo vierde plaats. Dit weekend liep hij in Neuss-Grefarth naar een 8,6 gemiddeld. Hij kreeg vier 8,5-en en een negen voor de galop.

Stefanie Wolf

Opvallend is dat San to Alati nog altijd gereden wordt door Stefanie Wolf. Wolf heeft de hengst al vanaf zijn derde jaar onder het zadel, maar moest alleen in verband met een gebroken been in 2022 de teugels van San to Alati enige tijd afstaan aan Marike Mimberg-Hess. In die periode werd San to Alati verkocht aan Grand Prix-amazone Bernadette Brune. Brune heeft zijn opleiding tot dusver nog overgelaten aan Wolf. Brune reed afgelopen najaar haar laatste wedstrijd (nationale Grand Prix met Feel Free OLD).

Zesjarigen

In de zesjarigen-rubriek in Neuss-Grefarth scoorden nog drie paarden een ticket voor Warendorf. Scarlett Germaine Gartmann-Reuss met DSP Fänomenal (Fantastic x Desperados FRH), Anke Unger met Falcone-R (Finnigan x Sandro Hit) en Sophie Jamar met Zoomiro B (Zoom x Lissaro) gingen over de acht.

Nog een Secret aan kop

Bij de vijfjarigen werd er vijf keer een acht of hoger gescoord. Fernando Esteban Ruiz won de rubriek met Schatzmeister MZ (Secret x De Niro) met een 8,7. Charlotte Tollhopf met Galleria’s Fancy Fergie (For Romance I x Catoo) en Galleria’s Fürst Belissimo (Fürst Samarant x Belissimo M), Heiner Schiergen met Lannister (Lord Nunes x Abercrombie) en Lune Karolin Müller met Goldfieber (Le Rouge x Shavalou) sleepten ook een startbewijs voor Warendorf in de wacht.

Uitslag vijfjarigen.

Uitslag zesjarigen.

