Saskia van Es en Theo Hanzon bovenaan op Subli Cup-wedstrijd Aerdenhout

Op de Subli Cup-wedstrijd in Aerdenhout reed Saskia van Es haar eigen Firenzo (For Romance I x Christ) met 82,20% naar de overwinning bij de vierjarige dressuurpaarden. Theo Hanzon reed Lord MacKenzie (Guardian S x San Remo) in die rubriek naar de tweede plaats. Bij de vijfjarigen mocht de ruiter de eerste prijs in ontvangst nemen voor zijn rit met Kasper-Pepper (Apache x Jazz).

De vierjarige Firenzo liep vorig jaar op driejarige leeftijd naar de tweede plaats op Young Talents Dressage. Een maand geleden kwam hij in actie op de Pluvinel Jonge Talentencompetitie, waar hij naar de zege in zijn leeftijdscategorie liep. Daar komt nu dus ook nog het succes van afgelopen zondag bij.

Top drie

Afgelopen vrijdag reed Theo Hanzon Lord MacKenzie de ring binnen op de Subli Cup-wedstrijd in Varsseveld en moest toen genoegen nemen met 79,00% en de tweede plaats. Twee dagen later deed de voskleurige hengst daar met 81,00% een flinke schep bovenop. De derde plaats in deze rubriek was voor Meghan Mühlebach en Let’s Play met 79,20%.

Vijfjarigen

Hanzon kwam bij de vijfjarigen in actie met Kasper-Pepper. Met deze ruin scoorde de ruiter 80,20%. Daarmee verwees hij Joyce Wever met de Dankeschön-zoon Duke d’Artagnan K naar de tweede plaats. Wever bracht hem vorige maand aan start op de Subli Cup-wedstrijd in Werkendam. Daar werd het duo tweede met 82,16%. De derde plaats in de rubriek voor vijfjarigen ging naar Lynne Maas en KWPN-hengst Hexagon’s Kaygo (Capri Sonne Jr. x Westpoint).

Uitslag.

Bron: Horses.nl