Saskia van Es kaapt alle prijzen in Pluvinel Competitie

Saskia van Es heeft heel wat jong talent in huis. In de Pluvinel Jonge Talentencompetitie won ze alle drie de rubrieken: bij de driejarigen met Fenomonon (v. Franz Ferdinand) van Bennet Con, bij de vierjarigen met haar eigen Firenzo (v. For Romance I) en bij de vijfjarigen met Kentucky (v. Desperado) van Olga Akse.

Saskia van Es nam acht paarden mee naar de Pluvinel Jonge Paardencompetitie en ging met drie winnaars naar huis. Met de overige vijf eindigde de amazone ook in de top-10. De organisatie is vol lof over de amazone en haar paarden: “Bij de 4- en 5-jarigen hebben haar paarden van de gastruiter 95 punten gekregen voor het overrijden. Haar paarden zijn heel fijn opgeleid en makkelijk na te rijden. Ze hebben veel vermogen en reflex. Saskia werd geprezen om de vriendelijke wijze van voorbrengen.”

Fenomonon

Bij de driejarigen kreeg Fenomonon (Franz Ferdinand x Scolari) 87 punten van juryleden Nikay van Duren en Diederik van Silfhout.

Renate Van Uytert stuurde de zelf gefokte My 7th Sunday (In Style x Cadans M) naar 86 punten en werd daarmee tweede. De derde plaats was voor Montreux LS (Dettori x Future) onder fokker en eigenaar Laila Smits met 83,5 punten.

Firenzo

Met haar eigen Firenzo (For Romance I x Christ) scoorde Saskia van Es in de eerste ronde bij de vierjarigen 83,5 punten. Daar kwamen 95 punten van gastruiter Diederik van Silfhout bij en zo was de overwinning met 178,5 punten weer voor Van Es.

Tweede werd hier de door Platinum Stables gefokte Lord (Ferguson x Bretton Woods) met Curro Benitez Sanchez. Deze Ferguson scoorde in de eerste ronde meer punten (85,5), maar kreeg net iets minder punten van Van Silfhout (90) en kwam zo op 175,5. Derde werd Lamborghini (High Five US x Olivi) met Dana van Lierop (167 punten).

Kentucky

Bij de vijfjarigen was de winst voor Kentucky (Desperado x Jazz) met weer Saskia van Es in het zadel. Deze door M. Tijssen gefokte hengst scoorde in de eerste ronde 86,5 punten en daar kwamen er na het overrijden 95 bij.

Desperado leverde ook de nummer 2 met de door Miranda Rongen voorgestelde Kir Royaal O (mv. Hemminghway) met 84,5 en 85 punten. Derde werd Kioto (Governor x Negro) met Floor van Kempen. Hij scoorde 81,5 en 80 punten.

Enorme deelname

Jonge paardenwedstrijden vlogen je eerder om de oren, maar dit seizoen waren er (in verband met corona) nog relatief weinig. Aanmeldingen stroomden dus binnen bij de organisatie. “We hadden een recordaantal starts, ruim 230 en men was weer ontzettend enthousiast om toch met alle corona perikelen te genieten van een mooi weekeinde paardensport.”

