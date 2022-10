Secret en Toto Jr leveren winnaars Subli Competitie Varsseveld

In Varsseveld werd vrijdag de één-na-laatste wedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden verreden voor de halve finale in Harmelen. Het was dus een van de laatste mogelijkheden voor de deelnemers om nog punten te scoren. Bij de vijfjarigen gingen de meeste punten naar Beni Pachl met de merrie Miamanda (Glock's Toto Jr x Rubiquil). Bij de vierjarigen was Christel Heuseveldt met No Secret (Secret x Jazz) duidelijk de beste.

De wedstrijd in Varsseveld werd beoordeeld door de juryleden Kristel van Duren-Bodewes en Van den Berg die beiden goed op één lijn zaten. Jurylid Kristel vertelt: “We hebben in de ring mooie combinaties en zeer kwaliteitsvolle paarden gezien met veel potentie voor de toekomst. Toch zagen we wel wat spanning bij verschillende paarden en mogen sommige ruiters de paarden iets meer op eigen benen laten lopen. Wat erg belangrijk is bij jonge paarden.”

Vijfjarigen: Miramanda uitschuiter

Van Duren-Bodewes vervolgt: “Bij de vijfjarigen was Beni Pachl met zijn merrie Miamanda zeker de uitschieter met een totaal van 83,400. Beni reed een super nette en goede proef. Miamanda is een fijn dressuurpaard en loopt mooi opwaarts. In de stap zouden we graag nog iets meer lichaamsgebruik willen zien en wat meer sprong in de galop. Maar verder technisch een zeer sterke proef. Achter Beni eindigde Kim Alting met Madison Ave op de tweede plaats met een score van 78,600. Haar paard ging met veel losgelatenheid en afdruk door de baan, alleen kan de afwerking van de proef nog iets verbeterd worden. Ook zouden we graag een actievere stap zien.”

Prijsuitreiking Subli Competitie vijfjarigen Varsseveld

Alles klopt bij No Secret

“Bij de vierjarigen sprong No Secret onder het zadel van Christel Heuseveldt er echt bovenuit. No Secret heeft een zeer fijne stap en werd keurig voorgesteld en netjes gereden, mooi naar de hand toe. Ook liet de combinatie veel ritme zien. Eigenlijk klopte alles gewoon. Bij de nummer twee Cynthia Eggenkamp met Noble Romance zagen we toch wel wat spanningsmomenten, maar omdat zij die zo netjes en sympathiek oploste, eindigde ze toch hoog in het klassement. Zeker in de stap was dit paard heel sterk en dat hebben we dan ook beloond met een negen. Maar ook in de draf ging Noble Romance heel lichtvoetig door de baan. We waren erg over deze combinatie te spreken. Kim Koolen eindigde met Night Shadow op de derde plaats. Dit paard toonde veel ritme en liet een grote fijne galoppade zien. Proeftechnisch kan er nog wel wat verbeterd worden en we zouden ook graag zien dat er wat meer naar de hand toe wordt gereden. Maar wel absoluut een paard met veel kwaliteiten.”

Uitslag

Vierjarigen:

Christel Heuseveldt – No Secret (v. Secret) 85,200

Cynthia Eggenkamp – Noble Romance (v. For Romance) 83,600

Kim Koolen – Night Shadow (v. Guardian S) 81,200

Vijfjarigen:

Beni Pachl – Miamanda (v. Toto jr.) 83,400

Kim Alting – Madison Ave (v. For Romance) 78,600

Bron: Persbericht