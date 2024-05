Secret Lover en Roman Empire winnen Subli Competitie Delft

Gisteren ging het nieuwe seizoen van de Subli Competitie van start in Delft. Bij de vijfjarigen behaalde Secret Lover (v. Secret) een topscore van 92,20% onder het zadel van Charlotte Fry, waarmee ze ruimschoots wonnen. Bij de vierjarigen werd er sterk gereden door Bart Veeze met Roman Empire (v. Romanov), die met 86,60% de rubriek op zijn naam schreef.

Op Manege De Prinsestad werden de deelnemers beoordeeld door juryleden Patrick Berends en Bettine van Harselaar. Ze waren enthousiast over de combinaties in de rijbaan: ‘We hebben een aantal fantastische paarden gezien in Delft, echt genieten!’, aldus Patrick Berends.

Roman Empire, Puma TC en Patheon

Berends vervolgt: ‘Roman Empire van Bart Veeze was in de rubriek vierjarigen voor ons echt de beste. Dit paard is voor zijn leeftijd al ontzettend goed bevestigd. Hij heeft een mooie zelfhouding en laat veel vermogen tot schakelen zien. De highlight van de proef was absoluut de galop. Ook de nummer twee, Puma TC (v. Liverpool TC) van Robert-Jan de Visser, liet veel potentieel zien als sportpaard. Los door het lijf, veel schwung en drie zeer goede gangen. In de afwerking ligt bij deze combinatie nog wel wat winst. Dan ten slotte nog Alvaro Rodriquez Siscar, die met Patheon op de derde plaats eindigde. Een fijn aansprekend paard met een mooie zelfhouding, dat zich ook goed liet bewerken.’

Secret Lover beste vijfjarige

Over de winnaar van de rubriek van de vijfjarigen, Charlotte Fry met Secret Lover, zei Patrick Berends het volgende: ‘Wat een geweldige proef was dat! We zaten als juryleden echt op het puntje van onze stoel te genieten. Zo’n hoge score van 92,20% heb ik nog niet vaak gegeven, maar dit was echt heel goed. Dit paard heeft drie geweldige gangen, met een 8,5 voor de stap, een 9,5 voor de galop en zelfs een 10 voor de draf. Deze draf is alles wat we willen zien bij een vijfjarig paard. De takt, het ritme en de regelmaat, het klopte allemaal.’

Extreme U.S. en O’Frederic

Extreme U.S. (v. Escamillo) werd tweede onder het zadel van Renate van Uytert – van Vliet en scoorde 87.40%. Patrick Berends lichtte hierover toe: ‘Absoluut een zeer talentvolle hengst met veel power en expressie. Een echte krachtpatser met een 9.5 voor de draf en een 9 voor de galop. De afwerking had hier en daar nog iets netter gekund, dus daar valt voor een volgende keer nog wat winst te behalen.’ Ook de derde plaats was voor Charlotte Fry, dit keer met O’Frederic (v. For Romance). ‘Wederom kundig en professioneel voorgesteld door Charlotte. Voor de wijze van rijden en het effect van de hulpen scoorden beide paarden zeer hoog. O’Frederic had een mooie zelfhouding en was mooi op lengte’, aldus Berends.

Uitslag vierjarigen

Uitslag vijfjarigen

Bron: Persbericht/Horses.nl