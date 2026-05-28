Sensation Gold en Rituals de la Fazenda winnen eerste Subli Cup-voorselectie 2026 in Delft

Rick Helmink
Sensation Gold (v. Ferguson) met Cynthia Eggenkamp Foto: Kathleen van Winden Equestrian Photography
Door Rick Helmink

De vorig najaar KWPN-goedgekeurde Sensation Gold (v. Ferguson), Stromae LH (v. Dynamic Dream) en en de begin dit jaar in de Subli Cup-finale als tweede geëindigde Rituals de la Fazenda (v. Magnum de la Fazenda) zijn de eerste Subli Cup-winnaars van het nieuwe seizoen. Sensation Gold liep onder Cynthia Eggenkamp naar 84,2% bij de vierjarigen en Stromae (v. Dynamic Dream) kwam onder Robert-Jan de Visser op exact dezelfde score op de eerste selectiewedstrijd op Manege De Prinsenstad in Delft. Rituals de la Fazenda (die in Delft ook haar ticket voor de laatste WK-selectie verdiende) won onder Thalia Rockx bij de vijfjarigen met 83,2%.

