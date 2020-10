Simsalabim pakt finale-ticket voor de Nürnberger Burg-Pokal

Charlott-Maria Schürmann de Oldenburger-merrie Simsalabim (v. Sean Connery) wonnen vandaag op Gut Ising met 73,455 % de kwalificatie voor de Nürnberger Burg-Pokal. Een heel andere uitslag dan die van de inloopproef, waarin Matthias Bouten met de Hongaars gefokte Jupiter (v. Johnson) de winst pakte en tweede werd met Long Island (v. Lord Loxley).

Meestal gaat de winnaar van de inloopproef ook met het finale-ticket aan de haal, maar bij de Chiemsee verliepen de zaken anders. Schürmann mag – ijs en corona dienende – naar de finale in Frankfurt in december. De allerlaatste kwalificatie is eind deze maand in Ankum en dan zijn alle deelnemers bekend.

Schneider wint kür

In de Grand Prix eerder dit weekend, had Anja Plönzke met Tannenhof’s Fahrenheit (v. Fidertanz) gewonnen met 70,80% en was Dorothee Schneider met Fohlenhof’s Rock’n Rose (v. Rubin Royal) tweede. Bij de kür op muziek ging de winst naar Schneider en haar 16-jarige merrie en werd Plönzke tweede.

Uitslagen

Bron: St-Georg / Horses.nl