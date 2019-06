Sisters Act OLD onverslaanbaar bij zevenjarige dressuurpaarden

Zowel de inloopproef als de finaleproef voor de zevenjarige dressuurpaarden waren een afgetekende overwinning voor Sisters Act OLD vom Rosencarrée (v. Sandro Hit) onder het zadel van Dorothee Schneider. Zondag scoorde de bruine merrie 78,529%, op Pinkstermaandag liep ze naar 82,857% met als hoogtepunt een 9,3 voor de draf.

Sisters Act won als vierjarige de Bundeschampionate en liep als vijfjarige mee in de finale van het WK voor Jonge Dressuurpaarden. De merrie is in bezit van Sissy Max-Teurer en wordt sinds 2017 gereden door Schneider.

Voile Rouge en Top Gear

In de inloopproef was de tweede plaats voor de Westfaals gefokte Voile Rouge (v. Vitalis) onder Isabel Freese. Het duo kreeg 78,111% toegedeeld, met een 8,6 voor de galop. In de finaleproef kwam deze combinatie niet meer aan de start. Nipt derde werd Faviola (v. Foundation), die in de inloopproef 78,100% scoorde met Nadine Husenbeth.

In de finaleproef was het Top Gear (v. Totilas) die met Isabel Freese naar het zilver liep. De hengst kreeg een 9,1 voor zijn draf. Faviola werd ook in deze proef derde met 77,843%.

Habana Libre A

De enige KWPN’er in het deelnemersveld was Habana Libre A (v. Zizi Top). De ruin, die eerder door Diederik van Silfhout gereden werd, liep onder Morgan Barbancon naar 76,411% en de vijfde plaats in de inloopproef en 76,171% en de zesde positie in de finaleproef.

Uitslag inloopproef

Uitslag finaleproef

Bron: Horses.nl