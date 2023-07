Sjak Laarakkers: ‘Niet het één afschaffen en het ander door laten gaan’

In het gesprek na de laatste uitzending van HorsesTV zijn Kirsten Brouwer, Adriaan Hamoen en Koos Poppelaars het volledig met elkaar eens: wedstrijden voor driejarige (dressuur)paarden moeten afgeschaft worden. De KNHS verbiedt deze wedstrijden al, maar ze worden wel ‘wild’ of onderling georganiseerd en zijn behoorlijk populair. Hebben we dan toch regelgeving van buitenaf nodig? Judith Ribbels, Mercedes Verweij en Sjak Laarakkers reageren in de Paardenkrant. Lees de reactie van laatstgenoemde hier.

“Ik weet niet exact welke criteria zij hebben aangegeven voor het willen afschaffen van wedstrijden voor driejarige paarden. Dit zal in het kader van dierwelzijn zijn. Natuurlijk moet te allen tijde het dierwelzijn vooropgesteld worden, maar ik ben van mening dat het een driejarige niet schaadt als hij vanaf oktober wat ervaring kan opdoen in wat jonge paardenwedstrijden. Ik denk dat het zelfs goed is als jonge paarden geleidelijk aan wat ervaring opdoen van huis af, maar een aantal zaken zijn wel heel belangrijk. Er moet een maximum aantal wedstrijden zijn wat driejarige paarden mogen lopen en de jurering moet echt gericht zijn op het in harmonie en balans voorstellen van je paard. Daarnaast zijn het zeer jonge paarden die we positieve ervaringen willen meegeven dus de locaties moeten er ook op ingericht zijn dat we veilig kunnen werken, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een longeerpiste.”

IBOP en KWPN-voorjaarsonderzoek?

“Onze driejarige KWPN-hengst zal in november of december één of twee keer van huis moeten omdat hij in februari in Den Bosch tijdens de presentatie van de nieuwe jaargang dressuurhengsten moet lopen. We kunnen hem niet in de Brabanthallen voorstellen als hij nooit van huis is geweest of zoiets allemaal nog in januari moet gebeuren. Wedstrijden horen ook een beetje bij de opleiding van je paard. Wellicht zou er ook gekeken moeten worden naar de exacte leeftijd. De ene driejarige is geboren in januari en de ander in juli. Als ze echt alle wedstrijden voor driejarigen willen verbieden, hoe gaan we het dan doen met de IBOP-proeven voor driejarigen en met het KWPN-voorjaarsonderzoek? We kunnen niet het een afschaffen en het ander door laten gaan.”

Internationaal doorgevoerd

“Als we bijvoorbeeld naar ons buurland Duitsland kijken dan zien we dat ze daar nog vroeger beginnen. Als we het rijden van wedstrijden met driejarige paarden aan banden willen leggen dan zou dit eigenlijk internationaal doorgevoerd moeten worden. Zo is het KWPN-najaarsonderzoek bijvoorbeeld vroeg genoeg, maar sommige hengstenhouders gaan anders vanwege de commercie toch naar Duitsland.”

Bron: Paardenkrant