Springbank II VH wint Deense Pavo Cup

Afgelopen weekend liep Springbank II VH (Skovels Rafael x De Niro) voor het tweede jaar op rij naar de zege in de Deense Pavo Cup en FRH Kampioenschap. Betina Jæger Jensen stuurde de zesjarige hengst naar een 9,48. De KWPN-gefokte hengst Blue Hors Kingston (Toto Jr. x Turbo Magic) liep naar de vierde plaats bij de vijfjarige dressuurpaarden.

Springbank II VH maakte zijn eerste publiekelijke optreden met Betina Jæger Jensen in het zadel en deed dat op uitstekende wijze. De juryleden konden 9,2 voor de rijdbaarheid, een 9,3 voor de stap, een 9,5 voor de galop en een 9,6 voor de aanleg kwijt. Het hoogste cijfer (9,8) werd genoteerd voor de draf.

Eternity maakt indruk

Het reservekampioenschap bij de zesjarigen werd opgeëist door Cathrine Dufour en Eternity (Escolar x Sir Donnerhall I) van Andreas Helgstrand. De Westfaalse ruin werd in 2017 (toen nog onder Eva Möller) op overtuigende wijze Bundeskampioen, maar stelde een jaar later teleur. Inmiddels is hij weer helemaal terug. Onder Dufour liep hij naar een 9,27.

Net geen medaille voor Kingston

In het kampioenschap voor vijfjarigen ging Blue Hors Londoner (Londontime x Danone I) er met de zege vandoor. Christian Tudela Ruiz stuurde hem naar een 8,75. De vierde plaats in deze rubriek was voor Blue Hors Kingston en zijn amazone Nanna Skodborg Merrald. Het fokproduct van Jan Zeewuster kreeg onder andere 8,5-en voor de galop en rijdbaarheid en een negen voor de draf.

Ultieme tien voor Diadora

De finale voor vierjarigen kwam op naam van Tophøjs Diadora (Hesselhøj Donkey Boy x Don Schufro). Eric Guardia Martinez reed de merrie naar 94,40%. Vooral opvallend was haar stap, die door de juryleden beoordeeld werd met de magische tien.

Bron: Horses.nl