Leonidas en KWPN-hengst Kyton winnen Subli Cup Werkendam

Op zondag 13 september stond de tweede wedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden in Werkendam op het programma. Er werd sterk gereden door de deelnemers wat zorgde voor een mooi klassement met hoge punten. De rubriek voor vierjarigen werd gewonnen door Dinja van Liere met Leonidas (v. Trafalgar) met 83,32%. Bij de rubriek voor vijfjarige dressuurpaarden was Bart Veeze met Kyton (v. Ferguson) net als de vorige competitiewedstrijd de beste met 84,76%.

In de rubriek voor vierjarigen konden juryleden Patrick Berends en Bettine van Harselaar hoge punten kwijt aan de combinaties in de ring. Maar liefst negen combinaties scoorden boven de 80 procent.

83,32% voor Leonidas en 83,24% voor Hexagons Luxuriouzz

Met een zeer klein verschil ging de winst in de rubriek naar Dinja van Liere en Leonidas, vlak daarachter eindigde Beni Pachl met Hexagons Luxuriouzz (v. Johnson) als tweede.

Berends vertelt: “We hebben echt een sterke groep gezien van een fantastisch niveau. Voor ons als jury was het echt genieten en zaten we samen goed op één lijn. De wijze waarop deze vierjarige paarden zich presenteerden is gewoon geweldig, zoveel kwaliteit, lossigheid en zelfhouding. Het verschil tussen de nummer één en twee was heel klein maar Leonidas van Dinja van Liere was net iets mooier op lengte wat eigenlijk de doorslag gaf en waardoor Beni Pachl met Hexagons Luxuriouzz tweede werd. Maar allebei zijn het echte toppaarden. Sowieso veel toppaarden in deze rubriek met veel potentie voor de toekomst.”

Kyton wint weer

De rubriek voor vijfjarigen werd gewonnen door Bart Veeze met Kyton nadat de combinatie vorige week tijdens de competitiewedstrijd in Tolbert ook al bovenaan eindigde. Juryleden Monica Drohm en Dirk de Haas waren erg onder de indruk van top van het klassement. Monica vertelt: “Kyton liet onder Bart Veeze een fantastische proef zien en beschikt over een geweldige galop die we hebben beoordeeld met een 9. In de stap was Kyton wel een klein beetje afgeleid omdat hij hinnikte naar een ander paard, maar daarna was hij snel weer bij de les. De hengst kan absoluut heel makkelijk sluiten en loopt mooi gedragen. Hij laat als vijfjarige al veel talent en potentie zien voor het hogere werk later.”

Maar ook Duke D’Artagnan K (v. Dankeschön) van Joyce Wever die als tweede eindigde met 82,16%, is een volgens de jury een heel mooi compleet paard. “Het paard toont een goede instelling, beschikt over drie goede gangen en werd zeer correct door Joyce voorgesteld.”

Uitslagen Subli Competitie Jonge Dressuurpaarden 13 september Werkendam

Vierjarigen

1. Dinja Van Liere – Leonidas (v. Trafalgar) 83,32

2. Beni Pachl – Hexagons Luxuriouzz (v.Johnson) 83,24

3. Dinja Van Liere – Labarron (v.For Romance) 81,84

Vijfjarigen

1. Bart Veeze – Kyton (v.Ferguson) 84,76

2. Joyce Wever – Duke D’Artagnan K (v.Dankeschön) 82,16

3. Thalia Rockx – Koko JR de La Fazenda (v.Toto jr.) 79,48

De volgende wedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden wordt verreden op 19 september bij de Sunrise Stables in Assen.

Bron: Subli Competitie