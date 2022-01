Subli Cup finale: Hage wint met zelfgefokte Mercurius en Pachl vooraan met Hexagon’s Luxuriouzz

Donderdagavond 13 januari werd in Tolbert de allesbeslissende finale van de Subli Competitie voor jonge dressuurpaarden 2021 verreden. De grote winnaar bij de vierjarigen werd Amber Hage die met haar zelfgefokte hengst Mercurius ACM (v. Dream Boy) een topscore van maar liefst 91,6 behaalde. Bij de vijfjarigen ging de winst overtuigend naar Beni Pachl die met zijn Hexagons Luxuriouzz (v. Johnson) 85,6 scoorde.

Beide rubrieken werden gejureerd door juryleden Patricia Wolters en Monique Peutz die vol waren over de finalisten die in de baan verschenen. Patricia Wolters vertelt na afloop: “We hebben als jury echt genoten van deze geweldige wedstrijd met ontzettend veel kwaliteitsvolle paarden. Het was eigenlijk jammer dat het er niet meer waren. Bij de vierjarigen was er één combinatie die er voor ons met kop en schouder bovenuit stak: Amber Hage met de hengst Mercurius ACM. Deze hengst is echt bijzonder goed, je zou bijna vergeten dat hij pas vier jaar is. Hij heeft ontzettend veel balans, prachtige verruimingen en een mooie constante aanleuning. Ook zijn schakelvermogen is geweldig en hebben we beloond met een tien. Net als de draf trouwens. Hij liet zich ook heel goed bewerken door Amber en toonde totaal geen spanning. Een genot om naar te kijken.”

Prijsuitreiking vierjarigen Foto: NHPhoto.nl

‘Net of hij opstijgt’

Ook Amber zelf kijkt vol trots terug op de prestaties van haar zelfgefokte hengst uit de merrie Fiesta (Gribaldi x Scandic). Ze vertelt: ‘Mercurius is voor mij een droom die uitkomt. Hij is zo geweldig, echt bijzonder om mee te maken. Daarnaast heeft hij ook nog eens een heel lief karakter en doet hij altijd zijn best. Als ik hem naar voren vraag is het net of hij opstijgt, echt een bizar gevoel. En bij het terug gaan in tempo, hoef ik er alleen maar te denken en hij komt al terug. Zijn schakelvermogen is echt geweldig goed. Het is zo mooi om dit met hem mee te kunnen maken en deze competitie te winnen. Het is voor hem natuurlijk allemaal de eerste keer, maar voor mij ook en dat is gewoon super leuk. We gaan kijken wat de toekomst ons allemaal brengt. Ons doel voor dit jaar is om toe te werken naar het WK voor Jonge Dressuurpaarden, dat lijkt me echt geweldig. We zitten inmiddels al in het traject voor de voorselectie, dus ik benieuwd hoe hij dat verder oppakt.”

NRPS-hengst Gorgeous Black Art

De tweede plaats bij de vierjarigen was voor Beni Pachl werd met Hexagons Gorgeous Black Art (Toto jr x Rubiquil), die onlangs ook al opviel in de hengstencompetitie. Jurylid Patricia Wolters: “Deze combinatie kwam als eerste de ring inrijden en we waren direct onder de indruk van het hoge niveau. Deze hengst beschikt ook over drie zeer goede gangen met een mooie bergopwaarts gesprongen galop. De verruimingen waren iets zuinig en mochten wat duidelijker getoond worden, maar verder een prachtige proef van een mooie combinatie.”

Derde werd Renate van Uytert met de KWPN-hengst My Blue Hors Santiano (v. Sezuan).

Indrukwekkende winnaar vijfjarigen

Ook bij de vijfjarigen was Beni Pachl terug te vinden in de uitslagenlijst, ditmaal helemaal bovenaan met Hexagons Luxuriouzz (Johnson x San Remo, fokker: Wendy Plomp). De uit Hongarije afkomstige ruiter werkt nu al ruim twee jaar als stalruiter bij Stal Hexagon en blijft scoren met de indrukwekkende voshengst. Jurylid Patricia vertelt over deze combinatie: “Deze hengst beschikt over heel veel kracht en power. Hij werd keurig voorgesteld door Beni en liet zich goed bewerken. Hij liet prachtige bergopwaartse bewegingen zien en toont absoluut veel kwaliteit en aanleg voor de toekomst. Dat geldt ook zeker voor de nummer twee, Bart Veeze met Supreme. Deze hengst werd ook heel fijn voorgesteld en liet veel souplesse zien. In de verruimingen mocht het verschil alleen iets duidelijker getoond worden. Vlak achter Bart Veeze eindigde Jill Bogers met Lennox US als derde. Bij deze combinatie was er duidelijk wat spanning aan het begin van de proef. Lennox was niet helemaal bij de les, maar tijdens de galop en zeker daarna werd het veel beter en zag je een duidelijk verschil. Toen kwamen echt de kwaliteiten van het paard naar voren.”

Beni Pachl met Hexagon’s Luxuriouzz (v. Johnson) Foto: NHPhoto.nl

Vier combinaties op de uitslagenlijst

Voor de rubriek voor vijfjarigen waren vijf deelnemers geselecteerd, alleen staan er slechts vier in de einduitslag. Patricia legt uit: “Eline van Egmond reed met Leonardo Da Silica de verkeerde proef en kon ons niet de juiste proef laten zien. We moesten haar dus helaas uitbellen, wat natuurlijk heel jammerlijk is voor een finale.”

Finalewaardige wedstrijd

“Voor beide rubrieken hadden vijf deelnemers zich geselecteerd voor deze finale door middel van de voorgaande selectiewedstrijden en de halve finale op 11 december in Harmelen. Traditiegetrouw vindt de finale van de Subli Competitie ieder jaar tijdens Jumping Amsterdam plaats, echter kon dit evenement vanwege de coronamaatregelen geen doorgang vinden dus werd er gezocht naar een goed alternatief voor de finale. Die werd gevonden bij de Subtop Dressuur Meerdaagse in de prachtige accommodatie van de HJC Manege in Tolbert. Alles was in Tolbert tot in de puntjes verzorgd zodat de deelnemers toch een finalewaardige wedstrijd konden rijden. Iets wat door alle deelnemers en de juryleden heel erg werd gewaardeerd”, aldus de organisatie.

Uitslag Finale Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden 2021

Vierjarigen

1. Amber Hage – Mercurius ACM (v.Dream Boy) – 91,6

2.Beni Pachl – Hexagons Gorgeous Black Art (v.Toto jr) – 87

3. Renate van Uytert-Vliet – My Blue Horse Santiano (v.Sezuan) 79,6

4. Sharon van Dijk – Montreux (v.Gunner KS) – 78,2

5. Femke de Laat – Mission (v.Eye Catcher) – 77,8

Vijfjarigen

1. Beni Pachl -Hexagons Luxuriouzz (v.Johnson) – 85,6

2. Bart Veeze -Supreme (v.Sezuan) – 81,2

3. Jill Bogers – Lennox US (v.Grand Galaxy) 80,8

4. Dirk-Jan van de Water – Denton RMD (v.Dream Boy) 75,4

Meer informatie over de competitie en de uitslagen van alle wedstrijden is te vinden op www.subli.nl/competitie-jonge-dressuurpaarden.

Bron: Persbericht Subli / Horses.nl