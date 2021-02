The road to Grand Prix: de toekomst presenteert zich

De weg naar de Grand Prix is een lange weg, ook voor een goedgekeurde hengst. Dat neemt niet weg dat we in Nederland een heel aantal acht-, negen- en tienjarige hengsten hebben die in hun opleiding al richting de Grand Prix gaan, of dat zelfs al gestart zijn. Zoals Hermès die met Dinja van Liere in de presentatie al sterk deed denken aan zijn superhalfzus TSF Dalera. Dat belooft wat!

Easy Game-zoon Hermès (uit Bukkie keur pref prest EPTM-dres van Flemmingh) heeft de weg naar het hoogste niveau al succesvol bewandeld. Ten opzichte van de rest van deze groep loopt het fokproduct van de familie Gijsbers uit Loosbroek voor in ontwikkeling. “Hermès heeft echt talent voor de Grand Prix-oefeningen”, vertelt Dinja van Liere die al een mooie erelijst met de hengst behaalde. “Verzameling gaat hem heel gemakkelijk af. Zijn blije karakter is een goede eigenschap, hij heeft er elke dag zin in. Ondanks de hoge score in zijn Grand Prix-debuut valt er nog steeds veel te verbeteren. Ik droom met hem van het kader.”

Hermes en Dinja van Liere

Inclusive

Ook veel aanleg voor de Zware Tour toont Inclusive (Everdale uit Doutzen ster PROK van Uptown, fokker R. Enting uit Grolloo). Charlotte Fry, stalamazone bij Van Olst Horses, demonstreerde met hoeveel gemak de hengst het werk aanpakt. “Eigenlijk heeft Inclusive geen zwakheden. Hij doet met veel gemak de Grand Prix-oefeningen”, meldt Charlotte Fry.

Nieuwe ruiter

Inverness, een andere Everdale-zoon (uit Cyraniek elite PROK van Johnson, fokker Y.M.M. van Maasacker uit Cuijk), liet zich zien met een nieuwe ruiter. De Belgische Brecht D’Hoore zit sinds april in het zadel van de hengst. De Grand Prix-ruiter roemt de werkwilligheid en de actie in de benen van Inverness.

Online show

Verder zien we in deze online show de KWPN-hengsten Ghandi (v.Bojengel), Dettori (v.Desperado), Hitmaker (v.Wynton), Gotcha-Utopia (v.Ziësto), Iconic B (v.Bon Bravour), I’m Perfect STH (v.Blue Hors Zack), Invershin (v.Charmeur) en Hennessy (v.De Niro).



Bron: KWPN