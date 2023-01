Tips van José van Haaren, Femke de Laat, Frenk Jespers en Brecht d’Hoore over jonge paarden-wedstrijden

In aanloop naar de NAF Dressuur Talent Berlicum sprak de organisatie met juryleden José van Haaren, Femke de Laat, Frenk Jespers en Brecht d'Hoore over het voorstellen van paarden en pony's in jonge paarden-competities. Zij geven een aantal tips.

Op de vrijdag (10 februari), voordat de wedstrijd begint, organiseert NAF Dressuur Talent Berlicum een oefenmoment waarbij de jonge paarden & pony’s alvast een keer aan de wedstrijdentourage kunnen wennen op hun eigen tempo. Dat is dan ook de eerste tip van Femke de Laat die samen met José van Haaren de ponyrubriek gaat jureren. “Zorg dat je eerst een paar keer ergens anders gaat oefenen, zodat je weet hoe je pony reageert in de trailer, tijdens het losrijden en in een nieuwe omgeving. Het baanverkennen is hiervoor helemaal ideaal en daar zou ik zeker gebruik van maken.”

In goede vorm

Zaterdagochtend gaat de wedstrijd van start met de ponyrubrieken voor vier- en vijfjarige D & E pony’s. José van Haaren zegt hierover: “Probeer vooral ontspannen te rijden. Het zijn jonge pony’s en dus mogen ze best een keer schrikken of met hun hoofd bewegen. Als je pony het spannend vindt, rijdt dan achter de andere combinatie aan. Je ben immers met z’n tweeën in de baan. Ook hoef je nog niet per se perfecte hoeken te rijden, dus het is niet erg om de binnenbocht te pakken.”

Femke vult haar aan met de tip om je pony goed in vorm te hebben. “Maar ga niet ineens heel veel of anders trainen dan normaal. Dat kan ervoor zorgen dat je pony spierpijn kan krijgen wat een goede presentatie in de weg staat.” José sluit af met dat je er vooral van moet proberen te genieten. “Het is een leermoment voor beiden!”

Op eigen benen

Na de proeven, die zijn geïnspireerd op de IBOP test, komen de beste pony’s en paarden terug voor de finale waar ze worden overgereden. In de proef voor de vierjarigen zitten simpele figuren zoals een gebroken lijn, voltes en diagonalen met een aantal overgangen tussen de gangen. Bij de vijfjarigen worden daarnaast ook verruimingen en een pasje wijken gevraagd. In de finale worden de pony’s overgereden door Evi van Rooij en de paarden door Marten Luiten. Beiden zijn ze het er over eens dat de paarden en pony’s makkelijk na te rijden moeten zijn en goed in balans op eigen benen moeten lopen. “Dit hopen we dan ook te voelen tijdens het overrijden in alle drie de gangen en in de overgangen en schakelingen. Ook het rechtgericht zijn is belangrijk, omdat dit een belangrijke basis is voor de verdere toekomst. Daarnaast gaan we ook voelen hoe werkwillig ze zijn en welke potentie wij voelen.”

Aandachtspunten gangen

Na de ponyrubriek gaat de wedstrijd op zaterdag verder met de vijfjarige paarden en is het op zondag 12 februari de beurt aan de vierjarigen. De paardenrubrieken zullen gejureerd worden door de ervaren Frenk Jespers samen met Brecht D’Hoore die momenteel flink aan de weg timmert in de Belgische dressuursport.

Een belangrijk punt in de jurering volgens Frenk is een plezierige voorstelling. “Het moet fijn zijn om naar te kijken. Daarnaast word je ook beoordeeld op de gangen. In de stap willen we daarbij vooral een stap zien die mooi los door het lichaam is. De draf moet gedragen worden vanuit het achterbeen met een fijn rug-gebruik en een natuurlijke schoudervrijheid. Daarbij willen we vooral geen gemaakte draf zien. In galop letten we erop dat deze goed schakelbaar is naar voren. Dit alles met een tendens die bergop is zonder dat dit wordt geforceerd.”

Waarde aan overgangen

Brecht vult daarop aan dat het vooral belangrijk is dat een jong paard de kans krijgt om zijn eigen lichaam te ontdekken en daarin stapsgewijs ontwikkeld wordt door zijn ruiter of amazone. “Jonge paardenwedstrijden zijn daar een onwijs mooi middel voor in mijn ogen. Zo kan elk paard op zijn of haar niveau in de ontwikkeling leren wennen aan wedstrijden en daar een goede ervaring opdoen. De paarden die op hun eigen benen lopen en positief gestimuleerd worden om hun lichaam goed te gebruiken, leren om zich prettig te voelen op een wedstrijd en zijn gelijk ook het meest eerlijk te beoordelen. Voor ons zijn ook de overgangen een belangrijk punt om op te letten. Hierin zie je de kwaliteit van een paard en van de opleiding, daar hecht ik persoonlijk veel waarde aan. De paarden die van nature vanuit het achterbeen met lichaamsgebruik kunnen vertrekken en als een accordeon hun lichaam kunnen opvangen, zijn vaak de paarden die het later ver schoppen.”

Bron: Persbericht