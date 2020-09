Toekomsttalent Hojgaardens Zackmir naar Blue Hors

Blue Hors is de nieuwe eigenaar van de 3-jarige Hojgaardens Zackmir (v. Blue Hors Zack). De Deens gefokte hengst was afgelopen weekend succesvol in de finale van het Blue Hors dressuurkampioenschap. Het paard maakte afgelopen zondag zijn favorietenrol waar. Hojgaardens Zackmir werd voorgesteld door Jørgen Rieffestahl en kreeg een 9,5 voor de draf en een 10 voor zijn galop.