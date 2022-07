Topscore en BuCha-ticket voor Robin van Lierop en About You: ‘Super tof’

Robin van Lierop heeft About You RS2 (AC/DC x Estobar) vandaag uiterst succesvol voorgesteld op de Westfalen-Woche in Münster-Handorf. Met de topscore van 8,7 won het duo met afstand de rubriek voor zesjarigen en werd daarmee Westfaals kampioen. Daarnaast gold deze wedstrijd als kwalificatie voor de Bundeschampionate, met deze score heeft Van Lierop met de hengst daarvoor nu een ticket op zak.

Op de cijferlijst staan maar liefst drie negens: voor de draf, de galop en de algemene indruk. De stap werd beloond met een 8 en de Durchlässigkeit met een 8,5.

Super tof

“Super tof dat we kampioen zijn en naar de Bundeschampionate mogen. Ik ben hier heel blij mee, zeker omdat we geen baan hebben kunnen verkennen en dit de eerste lange reis was voor About You”, vertelt Robin van Lierop na de huldiging met sjerp, deken en bloemen. “We hebben nog maar een paar wedstrijden gereden en vandaag een hoop informatie gekregen. About You is een sensibel en super getalenteerd paard. Als ik zorg dat ik hem goed begeleidt, dan presenteert hij zich super.”

Winnaar Pavo-selectie

Eerder deze maand stelde Van Lierop de hengst ook al succesvol voor op de voorselectie van de Pavo Cup in Ermelo. Toen noteerden ze de winnende score van 86 punten, tevens de hoogste score in deze leeftijdscategorie van alle voorselecties. Vanwege zijn afstamming mag About You niet door naar halve finale van de Pavo Cup.

Uitslag